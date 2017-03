Thiếu nước sạch vì bờ kênh sạt lở

Tháng 10-2009, Bộ GTVT có quyết định phê duyệt dự án “Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo” có tổng chiều dài hơn 27 km, đi qua hai tỉnh Tiền Giang và Long An với tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỉ đồng do Cục Đường thủy nội địa làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi thống kê đo đạc, áp giá bồi thường thì ban quản lý dự án ngưng luôn đến nay vì… không có vốn. Ngày 19-5-2012, trong chuyến thăm và làm việc tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, ưu tiên nguồn vốn đầu tư kênh Chợ Gạo, bởi đây là tuyến vận tải thủy huyết mạch ở đồng bằng sông Cửu Long, lưu lượng tàu thuyền qua lại trên 1.000 lượt/ngày, dẫn đến tình trạng sạt lở bờ kênh rất nghiêm trọng xảy ra trong nhiều năm liền, đe dọa tài sản và tính mạng người dân. Song đến nay sự việc vẫn chưa có tiến triển gì. Dự án “treo” Huyện không thể tự ý khắc phục vì vướng dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng kênh Chợ Gạo do Bộ GTVT làm chủ đầu tư. Tháng 9-2010, dự án này triển khai công tác kiểm kê vườn tược, nhà cửa của dân để áp giá bồi thường nhưng rồi sau đó án binh bất động. Vì lẽ này mà huyện không thể thực hiện công trình gì trong vùng dự án để ổn định đời sống người dân khiến người dân nhiều lần phản ứng gay gắt. Ông NGÔ HỮU THỆ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo (Tiền Giang)