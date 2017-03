Thợ xây tử vong vì ngủ trên lan can

Do trời nóng nên anh thợ xây 24 tuổi ra lan can tầng 3 ngủ. Có thể do ngủ say, anh này bị ngã xuống đất tử vong.

Khoảng 2h30 ngày 21/7, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhận được tin báo tại khuôn viên trường mầm non thuộc tổ 25 phường Trung Hòa phát hiện có một xác chết là nam giới, ở tư thế nằm sấp. Nạn nhân là anh Ngô Văn Hưởng (24 tuổi) trú tại Yên Lập, Ý Yên, Nam Định, thợ xây dựng tại tòa nhà sát cạnh trường. Theo một số nhân chứng, do trời nóng nên tối đó, anh Hưởng ra lan can tầng 3 ngủ. Nhiều khả năng do ngủ say dẫn tới việc anh Hưởng bị ngã xuống đất tử vong.



Theo H.V (CAND)