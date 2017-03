Thoát vòng vây bọn cướp

Lúc đến gần giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Du, bất ngờ tôi bị một thanh niên vượt mặt chặn đầu xe, cùng lúc có bốn thanh niên (hai người một xe) cũng thắng gấp kè sát hai bên xe tôi (sau này tôi mới biết thêm phía sau xe tôi còn một xe khóa đuôi nữa). Trong chốc lát, tôi bị lọt hẳn trong vòng vây tam giác của bọn chúng. Bằng phản ứng tự nhiên của thế đường cùng, tôi lấy hết sinh lực hô thật to với giọng đanh thép: “Cướp, cướp. Bắt cướp cứu tôi. Cướp...”.

Lúc này vào khoảng 9g sáng, trên đường khá đông người. Khi nghe tiếng hô của tôi, nhiều người ngạc nhiên dừng xe hoặc cho xe chậm lại nhìn xem chuyện gì xảy ra. Có lẽ thấy không thuận lợi, những người chặn đầu và kè hai bên xe tôi đã bỏ đi. Lúc này tên khóa đuôi xe tôi dùng chân đạp tôi một phát, vừa chửi thề vừa nói: “La vừa thôi, con chó” trước khi vù ga bỏ chạy. Thật may tôi đã thoát khỏi vòng vây bọn cướp an toàn. May hơn nữa là lúc đó trong người tôi mang một số tiền khá lớn vì trước đó tôi đến một ngân hàng để rút tiền.

Qua vụ việc trên, tôi muốn chia sẻ vài suy nghĩ của mình. Thứ nhất, có thể bọn cướp đã theo dõi lúc tôi từ ngân hàng ra hoặc phát hiện tôi có tiền do tôi bỏ tiền trong túi quần căng phồng. Đây là một bài học cần cảnh giác khi đi nhận tiền ở ngân hàng, và nếu có điều kiện thì không nên đi một mình trên đường với lượng tiền lớn.

Thứ hai, nghiệm lại tôi thấy cách xử lý tình huống của bản thân lúc gặp sự cố bất ngờ là biện pháp tối ưu: nhanh, bình tĩnh làm cho bọn cướp từ thế chủ động thành bị động, tiếng hô “cướp” làm chúng bất ngờ phải bỏ chạy. Tôi có được phản ứng nhanh này cũng nhờ đọc báo nên biết cách dàn cảnh của bọn cướp, từ đó nhận định được tình hình và xử lý nhanh tình huống. Nếu tôi phản ứng chậm, để bọn chúng dàn cảnh va chạm xe và cự cãi thì tôi đã trở thành nạn nhân của chúng rồi.

Khi tôi hô cướp, nhiều người dừng xe hoặc chạy chậm lại nhìn, đây là yếu tố góp phần khiến bọn cướp bỏ đi (bên cạnh việc chúng bị bất ngờ với tiếng hô cướp của tôi). Trong tâm thế của người cần được giúp đỡ lúc ấy, tôi thấy khi gặp tình huống như vậy ai cũng thấy cần lắm những tấm lòng chia sẻ, cứu giúp của những người xung quanh. Sự chia sẻ đó có khi chỉ cần là lời hô phụ họa cũng đủ làm kẻ cướp chùn tay. Vậy nên rất mong ai cũng sẵn lòng chia sẻ và cứu giúp khi nghe tiếng kêu cứu trên đường. Có như vậy chúng ta mới góp phần ngăn chặn bớt những hành vi cướp giật.

Theo NGUYỄN VĂN THÀNH (TTO)