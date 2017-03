Thời của các nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia iPhone

Nhiếp ảnh gia G.J. McCarthy nhận định ngày 30/5 (thời điểm Chicago Sun-Times công bố quyết định) là ngày ảm đạm và đáng nhớ. Trong số những người mất việc có John H. White, người từng đoạt giải thưởng danh giá Pulitzer.



Nhiếp ảnh gia Rob Hart lại lập blog trên Tumblr với tiêu đề Laid off from Sun-Times (Bị Sun-Times cho thôi việc) với lời chú thích: "Tôi bị sa thải vì những phóng viên sử dụng iPhone. Vì thế tôi sẽ ghi lại cuộc sống của mình bằng một chiếc iPhone nhưng là dưới góc nhìn của một nhà báo - nhiếp ảnh gia được đào tạo bài bản về kể chuyện bằng hình ảnh".



"Chicago Sun-Times sẽ đào tạo phóng viên sử dụng camera trên iPhone để thay thế đội ngũ nhiếp ảnh gia - những người được cho nghỉ việc từ tuần trước. Khóa đào tạo gồm các kỹ năng cơ bản, trong đó có quay và biên ảnh video ngay trên nền iOS rồi đăng lên các trang xã hội phù hợp", Sun-Times gửi thông báo. "Chúng tôi muốn thay đổi cách tác nghiệp để tất cả các nhà báo đều phải thực hiện được các nội dung đa phương tiện, trong đó có chụp ảnh".



Trước đó, việc The New York Times sử dụng một tấm hình chụp bằng iPhone để đăng trang nhất đã khiến nhiều người bất ngờ thì nay cả một tờ báo lớn của Mỹ lại loại bỏ bộ phận phóng viên ảnh để ưu tiên thiết bị năng động và tiện lợi là camera trên điện thoại. Phần lớn các ý kiến coi đây là một quyết định mang tính thử nghiệm thú vị và đáng chú ý, nhưng sẽ khó có thể được áp dụng phổ biến ngay lập tức.



"Các giới hạn về mặt kỹ thuật như độ nhiễu, tông màu không chuẩn... không còn là vấn đề lớn như giai đoạn đầu của camera di động nữa. Ngày nay, tiêu chí đánh giá một bức ảnh không phải là chất lượng về mặt kỹ thuật mà là nó đẹp và hữu ích ra sao", Che McPherson, chuyên gia kiểm duyệt ảnh trên iStockphoto, cho hay.



Smartphone và các thiết bị di động nhỏ gọn có gắn camera cho phép con người dễ dàng hơn trong việc ghi lại những khoảnh khắc đúng lúc, đúng thời điểm - những thứ thường bị tuột mất nếu họ quá phụ thuộc vào các thiết bị chuyên nghiệp, cồng kềnh.



Với sự nở rộ của báo điện tử, của mạng xã hội Facebook, Twitter..., cuộc đua về tốc độ đưa tin hiện được tính bằng phút. Lúc này, hình ảnh chụp từ iPhone và được gửi tức thì về tòa soạn hay chia sẻ nhanh chóng lên Facebook sẽ đáng giá và đến được với nhiều độc giả hơn so với việc dùng máy chuyên dụng sáng tác bộ ảnh đẹp nhưng tốn thời gian khi phải đổ ảnh ra máy tính rồi nén lại (nếu ảnh dung lượng lớn) rồi mới có thể gửi đi.

Chụp bằng điện thoại giúp ghi lại những khoảnh khắc khó nắm bắt so với dùng máy chuyên nghiệp

và dễ chia sẻ lên mạng

Sử dụng linh hoạt giữa ảnh di động và ảnh chuyên nghiệp đã được nhiều trang báo điện tử áp dụng từ lâu, nhưng quyết định như của Sun-Times lại không được nhiều người ủng hộ.



"Đào tạo phóng viên dùng iPhone để thay thế phóng viên ảnh là một việc làm điên rồ và sẽ không mang lại thành quả tốt nhất", phóng viên ảnh Alex Garcia cho hay.



"Bạn đương nhiên có thể chụp ảnh với iPhone. Và bạn có thể tạo ra những clip nhỏ bằng iPhone. Và cũng chẳng có gì sai khi làm thế. Nhưng, tôi hoàn toàn không tin điều này sẽ hiệu quả về lâu dài. Các hệ thống online có thể không đòi hỏi khắt khe về các kỹ năng nhiếp ảnh, nhưng báo chí cũng có cả bản in và vẫn cần những người chuyên nghiệp đảm nhiệm việc chọn lọc ảnh, cho dù ảnh đó chụp bằng camera đắt tiền hay chỉ là với iPhone", tạp chí Forbes nhận xét.

Theo VNEXPRESS