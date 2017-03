Thói quen chui, trèo

Tiến sĩ tâm lý ĐINH PHƯƠNG DUY, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM:

Phản ánh tâm lý “ăn xổi ở thì”

Việc nhiều người cố gắng đi tắt, trèo ngang là hiện tượng không hay, phản ánh tâm lý “ăn xổi ở thì” và tính vô kỷ luật khi cố tình làm điều khó coi. Đây cũng là một biểu hiện của tính cẩu thả, xem thường các quy định và thiếu tự trọng... Những người có hành động này thường có thói quen không tuân thủ chuẩn mực, chỉ biết đến mình mà không quan tâm đến người xung quanh.

Sở dĩ làm vậy có thể do họ ít hiểu biết về pháp luật, cóthể do thói quen buông tuồng, cũng có thể do thiếu ý thức cộng đồng. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác là họ ít được ai nhắc nhở, can thiệp và ngăn ngừa. Nên nhớ ý thức chấp hành giao thông, ý thức cộng đồng sẽ được hình thành từ những thói quen và từ thói quen vô thức mới có thể có những hành vi ý thức.

MINH HIẾU ghi