Thói xấu người đô thị-Bài 1: Người Việt bao giờ mới đúng giờ?

LTS: Mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta đều gặp phải những ứng xử bực mình từ sản phẩm của thói xấu thị dân. Có thể liệt kê ra hàng loạt thói xấu đó như trễ giờ, giành giật, tùy tiện, ồn ào… Loạt bài là để mỗi người tự nhắc mình, chúng ta tự nhắc nhau loại bỏ dần những thói xấu có hại cho sự phát triển của đất nước.



Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương đã bức xúc đến mức phải live-stream trên Facebook tố một đàn em trễ hẹn giờ quay chương trình, báo hại cả êkíp đợi hơn hai tiếng đồng hồ. Nam diễn viên Huỳnh Anh sau đó đã nhận lỗi vì lý do cá nhân. Những câu chuyện tương tự vầy không xa lạ với chúng ta.

Nói tới thói xấu người đô thị có lẽ cố tật trễ giờ, giờ dây thun sẽ được nhắc đến đầu tiên.

Người đi trễ nghĩ gì?

Trong các cuộc phỏng vấn quan trọng, một cửa hàng khai trương có quà tặng, cuộc hẹn để ký kết hợp đồng hay xếp hàng nộp hồ sơ xin học cho con… thì người Việt còn đến sớm hơn cả giờ hẹn, thậm chí có mặt từ đêm hôm trước để chờ. Như vậy, nếu liên quan tới quyền lợi thiết thân thì người Việt chắc chắn không chậm chân.

Lý do gì mà trễ giờ trở thành cố tật của số đông? Cần chia ra hai dạng cố ý và vô ý coi cái đồng hồ như vô hình.

Trường hợp cố ý thường do nguyên nhân nội tại là thói quen sống, sinh hoạt của một số người thiếu trách nhiệm hoặc quá ư thiếu nghiêm túc ngay cả khi làm việc. Họ coi việc trễ giờ không có gì to tát và mặc kệ người đúng giờ chờ mình. Còn trường hợp vô ý có thể do tính toán sai giờ giấc di chuyển, gặp sự cố bất ngờ, chủ quan v.v… Nếu là vô ý thì chỉ thỉnh thoảng mắc phải, còn cố ý sẽ là bệnh nan y.

Một lớp học dành cho các cán bộ tương lai, qua giờ vào lớp đến 30 phút, thậm chí một tiếng đồng hồ vẫn có người tà tà đi vào. Đoàn du lịch hẹn 1 giờ để lên đường thì 1 giờ 30 tới vẫn là sớm. Bạn bè hẹn hò, đối tác hẹn bàn công việc tới giờ hẹn còn chưa xuất phát tại nhà là chuyện quá bình thường. Như vậy người đến trễ họ nghĩ gì? Thực tế họ chẳng nghĩ gì cả vì nếu nghĩ thì đã không đi trễ, làm phiền người khác, làm mất mặt mình và có thể dẫn tới nhiều hậu quả xấu.



Quá bức xúc vì thái độ trễ giờ của diễn viên Huỳnh Anh, nghệ sĩ Việt Hương lên Facebook bày tỏ thái độ không chấp nhận. Ảnh: PD

Cắt bệnh không khó

Trễ giờ không bao giờ có trong từ điển của một người làm việc có kế hoạch, nghiêm túc và cẩn trọng. Do đó, trễ giờ không phải là một tật xấu độc lập mà nó là mắt xích đầu tiên cho một chuỗi hành vi tai hại tiếp theo. Từ việc nhỏ là trễ giờ sẽ dẫn tới việc trễ nải, chây ỳ trong nhiều việc khác. Thói quen tới đâu hay tới đó và vì thế mọi công việc, dự tính, các mối quan hệ cũng là hên xui, được chăng hay chớ, hoàn toàn không thể làm chủ.

Cách trị căn bệnh mạn tính trễ giờ chỉ có thể là phản ứng của người đúng giờ khi gặp người đi trễ: Không chấp nhận, không bỏ qua, không chờ đợi, thậm chí là có hình phạt. Một khi nhận thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, có thể mất mát thì tự thân người đi trễ mới có động lực để thay đổi.

Một giảng viên khác của lớp học trên đã đóng cửa lớp học ngay khi chuông reo vào lớp, học viên nào có mặt sẽ được học, được điểm danh. Học viên tới sau ông mời ra về. Có buổi học chỉ có 10/102 học viên trong lớp nhưng vị giảng viên không hề nao núng. Ông nói: “Thà ít mà tốt”.

Một công ty có máy quẹt thẻ, quét vân tay tính giờ vào làm thì chắc chắn nhân viên đi làm sẽ đúng giờ như đồng hồ. Công ty dù không có máy quẹt thẻ nhưng áp dụng phạt tiền nhân viên đi trễ thì trong tháng hầu như chẳng phạt được ai. Một hướng dẫn viên du lịch khi thả đoàn khách xuống khu mua sắm Ginza sầm uất ở Nhật Bản đã căn dặn: “Tài xế (người Nhật) hẹn 10 giờ xe khởi hành về khách sạn. Quý khách thoải mái mua sắm, nếu quá giờ trên thì tự đón taxi về”. Kết quả, 9 giờ 50 tất cả đã có mặt tại xe.

Trong thời đại này, một người duy trì thói quen trễ giờ sẽ không thể thành công và chắc chắn không được tôn trọng. Lưu ý rằng khi làm việc với đối tác nước ngoài, thói xấu này còn khiến bạn mất đi cơ hội công việc và tiền bạc. Đối với người Nhật Bản, người Mỹ… đến đúng giờ hẹn là đến trễ vì họ luôn luôn đến sớm hơn 5-10 phút để sẵn sàng. Trong khi đó, câu cửa miệng của người Việt lại là “đến đúng giờ là đến quá sớm”. Vậy bạn nghĩ người ta sẽ chọn bạn hay “sợ” bạn đến mức không dám hẹn đi chơi chứ đừng nói là cộng tác công việc? Trâu chậm uống nước đục, đó là lời đúng đắn nhất cho những kẻ luôn đến sau người khác.