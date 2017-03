Thông tin bạn đọc: Tái diễn buôn bán ma túy

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng Công an phường 6 (quận 8), cho biết: Hẻm trên rất phức tạp và công an phường đang thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn bằng cách thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra, chốt chặn. Từ đầu năm đến nay, công an phường đã bắt được khoảng 40 đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy và gom được 280 con nghiện. Công an phường đã nắm danh sách một số đối tượng ngoan cố tàng trữ, buôn bán ma túy tại hẻm và đang tiếp tục mai phục để bắt quả tang.

LÊ THÀNH