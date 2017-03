Thông tin cùng bạn đọc

*Bị thu hồi đất nhưng không được nhận đủ tiền bồi thường. Theo đơn của ông Phạm Tấn Phụng (ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), ông có hai căn nhà bị chính quyền giải tỏa để làm đường vào năm 2012. Tháng 10-2012, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND huyện Vĩnh Cửu có lập biên bản vận động người dân nhận 70% kinh phí bồi thường và bàn giao mặt bằng. 30% còn lại sẽ được hoàn trả trước tết Nguyên đán năm 2012. Ông và một số người dân đã thực hiện nhưng đến nay đường đã làm xong mà số tiền còn lại người dân vẫn chưa nhận được.

Đơn của ông đã được báo chuyển đến UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vào ngày 11-5-2013.

*Con trai bị mất tích và chết không rõ lý do. Theo đơn của ông Nguyễn Kim Chung (tạm trú 169/102/6A5 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), con trai ông về quê dự đám cưới người thân ở thị trấn Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Đêm 28-11-2012, trong đám cưới xảy ra xô xát. Con trai ông ra xem và bị “mất tích”. Lúc xảy ra sự việc, Công an thị trấn Hòa Bình có mặt nhưng không can thiệp. Sáng 30-11-2012, người ta tìm thấy xác con trai ông dưới sông ở ấp Thạnh Phước 2, xã Long Thạnh. Gia đình ông nhiều lần thắc mắc về cái chết của con thì chỉ nhận được câu trả lời (nói miệng) của một người công an: “Nạn nhân chết do ngạt nước”.

Đơn của ông đã được báo chuyển đến Công an huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 11-5-2013.

Báo Pháp Luật TP.HCM đề nghị các cơ quan nêu trên giải quyết đơn của bạn đọc để báo thông tin kết quả cho bạn đọc.

PHÒNG CTBĐ