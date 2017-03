Thông tin tiếp vụ con nhốt cha ở Cái Bè, Tiền Giang: Chưa xác định có sự ngược đãi

Ngày 1-12, Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang), cho biết vụ ông Nguyễn Văn Chính (ấp Hậu Hoa, xã Hậu Thành, huyện Cái Bè) bị con cái giam hãm vẫn đang trong quá trình điều tra và công an huyện chưa xem xét đến việc khởi tố như có tờ báo đã thông tin.

Theo ông Nhỏ, nếu ông Chính bị bệnh tâm thần, thường xuyên đi lang thang quậy phá xóm làng nên con cái buộc phải nhốt ông thì không thể xử lý hình sự. Trong trường hợp này, có thể địa phương sẽ buộc các người con phải đưa ông đi điều trị bệnh, chăm sóc, nuôi dưỡng ông đàng hoàng. Ngược lại, nếu ông Chính không bị bệnh tâm thần thì tùy theo mức độ vi phạm, tình tiết sự việc, công an huyện sẽ có hình thức xử lý phù hợp. Vì còn đang tìm hiểu thêm nên công an huyện cũng chưa xác định ông Chính có bị con cái hành hạ, ngược đãi hay không. “Chúng tôi gặp khó khăn trong việc lấy lời khai của ông Chính vì ông không mở miệng nói bất cứ điều gì” - ông Nhỏ nói.

Về phía địa phương, ông Huỳnh Văn Phao, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, khẳng định: “Không có chuyện người con út hành hạ hay ngược đãi cha”. Ông Phao cho biết nhà của cha con ông Chính chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 500 m. Năm 2006, khi ông còn là trưởng công an xã, người dân có báo tin anh Nguyễn Văn Đởm cột chân ông Chính. Ông Phao đã đến tận nơi yêu cầu anh Đởm thả ông Chính ra rồi đưa ông đến BV Tâm thần Tiền Giang. Sau khi được đưa về nhà (do các con không có điều kiện ở lại BV để chăm sóc cha), ông Chính tiếp tục đi lang thang, gặp phụ nữ nào cũng ôm. Do vậy, vợ chồng anh Đởm phải xây một căn phòng (có nhà vệ sinh, chỗ ngủ) cho riêng ông Chính và khóa trái cửa bên ngoài. Công an và UBND xã Hậu Thành vẫn thường xuyên theo dõi và ghi nhận anh Đởm tự tay tắm rửa, vệ sinh, cơm nước cho ông Chính, không có chuyện ngược đãi ông.

Ông Bùi Văn Vĩ, Phó Trưởng Công an xã Hậu Thành, cũng có lời trình bày tương tự: “Không có chuyện ông Chính bị con cái ngược đãi”. Sau khi báo chí thông tin về vụ việc, ông Vĩ đã trực tiếp đến nhà xem xét và thấy ông Chính vẫn được mặc quần áo đàng hoàng, sạch sẽ, nơi ông ở không dơ bẩn như nhiều người đồn đại.

Ông Chính có dấu hiệu không bình thường Ngày 1-12, BV Tâm thần Tiền Giang cho biết sau khi các bác sĩ giảm liều lượng thuốc loạn thần thì ông Chính đã không còn ngủ li bì. Tuy nhiên, ông vẫn không nói chuyện với ai. Thay vào đó, ông đi lại khắp nơi trong BV, đập phá giường của BV, phá phách đồ đạc trong nhà vệ sinh khiến anh Đởm phải đi theo canh giữ, ngăn cản.

