Thông tin tiếp vụ một cô gái bị đánh mù mắt ở Đồng Tháp: Đã có quyết định đình chỉ bị can

Theo bản kết luận điều tra tháng 12-2007 của Công an huyện Tháp Mười, hơn 22 giờ ngày 2-12-2006, chị Liễu được anh dùng xe máy chở lên chợ. Sau đó, người anh đã cự cãi rồi đánh nhau với một thanh niên. Thấy anh mình bị đánh, Liễu nhảy vào đỡ nên bị trúng một cây và đã bị mù mắt phải với tỷ lệ thương tật 45% vĩnh viễn.

Ngày 12-9-2007, Công an huyện Tháp Mười đã ra quyết định khởi tố Cảm về tội danh nêu trên. Đến ngày 17-9-2007, Cảm bị bắt giam. Sau đó, VKS huyện đã truy tố Cảm ra tòa cũng về tội danh trên.

Ngày 30-5-2008 và tiếp theo là ngày 12-8-2008, TAND huyện Tháp Mười đã hai lần đưa vụ án ra xét xử và đều dừng phiên tòa vì lời khai các nhân chứng mâu thuẫn, chứng cứ buộc tội yếu. Cuối cùng, TAND huyện đã tiếp tục trả hồ sơ cho VKS huyện. Đến ngày 30-9-2008, Công an huyện Tháp Mười tạm tha Cảm và cấm Cảm đi khỏi nơi cư trú.

Gần đây, ngày 20-4-2009, Công an huyện Tháp Mười, Đồng Tháp đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Cảm do “hành vi không cấu thành tội phạm”.

Khi nhận được quyết định này vào đầu tháng 6, anh Cảm đã nộp đơn yêu cầu VKS huyện bồi thường oan theo Nghị quyết 388 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cụ thể, anh Cảm đề nghị VKS huyện tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương và trên Báo Pháp Luật TP.HCM ba kỳ liên tiếp. Đồng thời, anh Cảm cũng đề nghị VKS huyện bồi thường gần 200 triệu đồng các tổn thất về vật chất và tinh thần do đã giam oan anh 378 ngày.