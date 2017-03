Thông tin từ bạn đọc

Nguyên do xuất phát từ chỗ người dân bất chấp biển báo cấm đã chạy xe máy cắt ngang đường, băng qua điểm giao cắt, dẫn đến kẹt xe vào giờ cao điểm (ảnh).

Do điểm giao cắt đã có nhân viên gác chắn tàu nên chính quyền cần xem xét, đặt barie đóng dải phân cách đoạn giao cắt đường sắt và chỉ mở ra khi có tàu. Trước mắt, lực lượng CSGT cần thường xuyên có mặt điều tiết, xử lý nghiêm người đi xe máy vi phạm. ĐỖ HÀO

Hẻm bị ngập nước bẩn. “Hẻm 900 đường An Dương Vương, phường 13, quận 6 (TP.HCM) luôn bị ngập nước do các cống thoát nước bị bít. Nhiều người dân bị lở, ngứa chân do phải lội trong nước bẩn, đen sì và bốc mùi hôi thối” - bạn đọc tên Hoài, số điện thoại 012672… báo tin.

Ông Trần Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND phường 13 (quận 6), xác nhận có tình trạng trên. Do tuyến đường Bà Hom đang thi công nên ống cống bị bít, nước không thoát được. UBND phường và quận đã có văn bản kiến nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị TP khắc phục. Đơn vị trên sẽ đặt máy bơm nước dự phòng để bơm nước mỗi khi hẻm chìm trong nước. ÁNH TUYẾT