Thông tin từ bạn đọc

Một số người dân đã mang rác và xà bần đến đây đổ, gây dơ bẩn, nhếch nhác” (ảnh) - bạn đọc tên Du, số điện thoại 090932… phản ánh.

Ông Lê Minh Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường 8 (quận 3), cho biết: Trong đợt mưa bão vừa qua Công ty Công viên Cây xanh TP có đốn hạ cây tại địa điểm trên và đắp lại không được bằng phẳng. Ở tuyến đường này, UBND quận 3 đã có kế hoạch lát gạch lại vỉa hè và sẽ thực hiện trong quý IV năm nay. TH.HIẾU

Thu tiền rác sai quy định. Một bạn đọc có số điện thoại 097213… cho biết tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM), đối với các hộ trong hẻm, có tổ thu gom rác dân lập thu 15.000 đồng/tháng, có tổ thu đến 20.000 đồng/tháng. Trong khi đó, theo Quyết định 88/2008 của UBND TP.HCM (về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn TP), phí vệ sinh đối với các hộ ở ngoại thành - vùng ven là 15.000 đồng/hộ (mặt tiền đường), là 10.000 đồng/hộ (trong hẻm).

Ông Tô Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết: Hằng tháng UBND phường đều tổ chức họp với các tổ thu gom rác dân lập trên địa bàn và nhắc nhở họ thu tiền rác theo đúng quyết định trên. Với phản ánh của người dân, phường sẽ kiểm tra, lưu ý việc chấn chỉnh và nếu các tổ vẫn tiếp tục thu vượt mức thì phường sẽ không cho họ thu gom rác trên địa bàn phường nữa. ÁNH TUYẾT

Xưởng gỗ gây ô nhiễm. Nhiều bạn đọc ở tổ 17, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) phản ánh có một cơ sở sản xuất đồ gỗ trong khu vực này thường làm phát tán mùi sơn BU kèm theo hóa chất gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Một số người lớn tuổi và trẻ em đã bị nhiễm một số bệnh về đường hô hấp do hít phải khói bụi và mùi hóa chất này. Ngoài ra, chủ cơ sở hay cho công nhân làm việc đến khoảng 10 giờ khuya làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của bà con.

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND phường An Bình, cho biết: Phường đã kết hợp với Phòng TN&MT thị xã Dĩ An đi kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở mộc trên. Đồng thời, phường cũng yêu cầu chủ cơ sở cam kết khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường. Nếu tới đây còn vi phạm thì chủ cơ sở sẽ xử lý theo quy định. GIA NGHĨA