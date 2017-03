Thông tin từ bạn đọc

Người dân đã nhiều lần đề nghị chính quyền khắc phục nhưng chưa có kết quả.

Theo ông Phan Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận (quận 12), chính quyền đang thực hiện dự án nâng cấp đô thị tại khu vực trên. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thì các cơ quan chức năng phải điều chỉnh thiết kế vì hướng thoát nước ra đường Nguyễn Văn Quá không khả thi mà phải thoát nước ra kênh Tham Lương. Tại thời điểm này thì thiết kế mới đã được phê duyệt nên đến cuối tháng 9 đơn vị hữu quan sẽ tiếp tục triển khai dự án. GIA NGHĨA

Tiệm hớt tóc khiêu dâm? “Tại đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11 (TP.HCM) có một tiệm hớt tóc hay thực hiện những hành vi khiêu dâm, kích dục đối với khách hàng làm ảnh hưởng đến lối sống của những thanh niên xung quanh” - bạn đọc tên Tuyết, số điện thoại 098653… báo tin.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND phường 3 (quận 11), cho biết: Phường đã kết hợp với đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội quận đến kiểm tra tiệm hớt tóc ở địa chỉ trên nhưng chỉ phát hiện chủ tiệm có hai lỗi không đăng ký hợp đồng lao động và không đảm bảo các thiết bị phòng cháy chữa cháy. Phường cũng đã xử phạt hành chính chủ tiệm về các vi phạm này. Hiện phường đang cử lực lượng theo dõi hoạt động của tiệm để có thể bắt quả tang, áp dụng hình thức phạt phù hợp. NGUYỄN HIỀN

Tổ chức đánh bạc. Nhiều bạn đọc ngụ tổ 76, khu phố 4, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) phản ánh tại hẻm 229/40 đường Tây Thạnh có hai hộ thường xuyên tổ chức đánh bạc đã nhiều năm nay gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Hùng, Trưởng Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), xác nhận trước đây ở hẻm trên có hai hộ thường xuyên tổ chức đánh bạc mà thành phần chơi chủ yếu là thanh niên. Công an khu vực đã lập biên bản đối với hai hộ, yêu cầu họ ký cam kết không tổ chức đánh bạc và họ hứa không tái phạm. Ngoài ra, công an phường cũng đã xử phạt hành chính một số đối tượng tham gia đánh bạc. Hiện nay, tình trạng này không còn xảy ra nữa. ÁNH TUYẾT

Bãi trung chuyển rác gây ô nhiễm. Nhiều năm qua, bãi trung chuyển rác có quy mô khá lớn tại ngã tư Bà Triệu và đường song hành quốc lộ 22 thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn (TP.HCM) thường để bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con (ảnh). Rác được đổ ở đây cả mấy ngày rồi mới được các xe ép rác tới thu gom.

Theo ông Nguyễn Toàn Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn), từ thông tin người dân phản ánh, xã sẽ đề nghị đơn vị thu gom rác lưu ý lấy rác sớm và liên tục, không để tình trạng ùn ứ gây mất vệ sinh trong khu vực. HÀ MINH