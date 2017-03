Thông tin từ bạn đọc

Từ đầu đường vào khoảng 500 m có một đoạn dài hơn 50 m ngập rất nặng, ngay cả khi mưa nhỏ. Xe cộ phải đi ở hai bên mé đường khiến giao thông hay bị dồn ứ, ách tắc (ảnh).

Ông Huỳnh Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), cho biết: Sở dĩ có tình trạng trên là do đường 48 và các con đường lân cận nằm trong khu vực có địa hình thấp. Ở khúc ngập nước nặng, sự cố phát sinh do có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng thi công công trình khu dân cư Sông Đà lưu thông với mật độ lớn. Phường đang chờ quy hoạch tổng thể và phương án chống ngập triệt để từ cơ quan chức năng. HÙNG AN

Dây viễn thông đứt rớt xuống đường. “Tại đường liên khu 4-5 thuộc khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) có tình trạng dây viễn thông bị đứt rớt xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều dây gần đó còn sà xuống đất nhưng không thấy các cơ quan chức năng khắc phục” - bạn đọc tên Nguyễn, số điện thoại 090539… báo tin.

Ông Trần Minh Tấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, xác nhận có tình trạng trên. Điện lực Bình Phú đã liên hệ với các đơn vị quản lý đường dây viễn thông để họ có hướng xử lý. Dự kiến ngày 19-9, các dây sẽ được đưa lên cao để không làm ảnh hưởng đến người đi đường. KHÁNH TOÀN