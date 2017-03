Thông tin từ bạn đọc

Cũng tại nơi đây, vào tháng 5-1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tam Kỳ được thành lập. Giữa năm 2009, đình này được UBND tỉnh ký quyết định công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tuy nhiên, từ năm 2004 đến nay, tại cổng tam quan của đình có một quán cà phê cóc thường xuyên gây nhếch nhác, mất trật tự (ảnh).

Ông NQT (tổ 33) cho biết: “Từ ngày quán cà phê đó xuất hiện, tình trạng đánh bài, gây rối diễn ra liên tục, kéo theo đó là việc chiếm dụng hẻm để buôn bán, làm nơi đỗ xe. Bà con đã nhiều lần nhắc nhở chủ quán khắc phục nhưng không có kết quả”.

Ông Trần Đình Sửu, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hòa (kiêm Trưởng ban Quản lý di tích Tứ Bàn), nói: “Phường đã tổ chức truy quét, yêu cầu chủ quán không được bán cà phê ở khu di tích nhưng sau đó chủ quán vẫn cứ tiếp tục bán nên phường đành bó tay”. DƯƠNG VĂN ÚT

Lỡ tay làm đối tượng bị thương. Bạn đọc tên Hiển (khu phố 3, phường 1, quận 6, TP.HCM) phản ánh: “Vừa qua, tại Công viên Phạm Văn Hổ, công an và bảo vệ dân phố phường 1, quận 6 có đuổi bắt một số đối tượng lang thang. Một trong các đối tượng trên có người bỏ trốn và bị lực lượng đuổi bắt quyết liệt. Khi bắt được đối tượng, công an đã đánh vào đầu khiến máu chảy đầy người. Sau đó công an phường đã đưa đối tượng đến trạm y tế phường nhưng do vết thương quá sâu nên phải chuyển lên BV quận 6 khâu tám mũi”.

Trung tá Phạm Trung Hoàng, Phó Trưởng Công an phường 1 (quận 6), cho biết: “Các đối tượng hút chích, nhậu, tổ chức đánh nhau tập trung rất nhiều tại Công viên Phạm Văn Hổ. Ngày 22-8, công an phường cùng lực lượng bảo vệ dân phố đã tiến hành chốt chặn và bắt được tám đối tượng đang nhậu. Trong đó có hai đối tượng bị nghiện, công an đã làm hồ sơ cho đi cai nghiện; năm đối tượng khác xuất trình được giấy tờ tùy thân đã được trả về địa phương. Về đối tượng chạy trốn, dù bị bảo vệ dân phố dùng ống tuýp chặn lại nhưng người này vẫn cứ chạy nên đã bị ống tuýp đập vào đầu. Để khắc phục sự cố, phường đã lo thuốc men và đưa đối tượng về địa phương”. NGUYỄN HIỀN

Xây mới rạp hát có làm sập chung cư? “Chính quyền đang chuẩn bị xây mới Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo tại 136 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 (TP.HCM). Thế nhưng từ trước giải phóng, rạp hát Hưng Đạo đã được xây dựng có kết cấu liên kết với chung cư 134 Trần Hưng Đạo. Liệu việc xây dựng trung tâm tới đây có làm chung cư này bị sập?” - bạn đọc Phạm Kiêm Sào (quận 1) lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (cơ quan chủ quản rạp hát Hưng Đạo), cho biết: “Chúng tôi đang trình dự án xây mới Trung tâm Nghệ thuật cải lương Hưng Đạo cho các cơ quan chức năng phê duyệt. Hiện tại chúng tôi mới chỉ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Sau khi dự án được phê duyệt, chúng tôi sẽ đấu thầu chọn đơn vị thi công. Khi đó, việc đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận trong phương án thi công là tiêu chí quan trọng để chúng tôi xét chọn đơn vị trúng thầu”. ĐÌNH VÂN