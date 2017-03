Thông tin từ bạn đọc

Có một hộ dân kinh doanh bãi giữ xe trước cổng chùa Bát Bửu Phật Đài (Phật cô đơn) đã tự ý dựng hai tấm bảng quảng cáo hướng dẫn khách vào bãi của ông làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của những người khác.

Ông Trương Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), cho biết: Khu vực chùa Bát Bửu Phật Đài do Công viên Văn hóa Láng Le quản lý. Xã có mời hộ trên lên làm việc và yêu cầu xuất trình giấy phép kinh doanh bãi giữ xe và giấy đăng ký bảng quảng cáo. Do chủ hộ không xuất trình được các giấy này nên xã đã yêu cầu ông hạ bảng quảng cáo và ngưng ngay việc giữ xe cho đến khi có đầy đủ giấy phép. Hiện chủ hộ đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký giữ xe do UBND xã cấp và hợp đồng dịch vụ giữ xe với Công viên Văn hóa Láng Le. NGUYỄN HIỀN

Quán ăn gây ồn. Bạn đọc tên Hằng, số điện thoại 012674… phản ánh tại đường số 10, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM) có một quán ăn tổ chức hát với nhau gây ồn trong khu vực.

Đại diện UBND xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) cho biết: Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội của xã đã xuống xem xét, lập hồ sơ xử lý quán trên. Hằng tuần, tổ sẽ kiểm tra tất cả quán trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. VÕ HÀ

Đã xử phạt công ty gây ô nhiễm. Bạn đọc tên Hồng, số điện thoại 097773… phản ánh một công ty ở khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM) xả mạt cưa làm ô nhiễm môi trường.

Bà Võ Thị Hồng Minh, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành (quận 12), cho biết: Từ khiếu nại của các hộ dân, UBND phường đã đề nghị Phòng TN&MT quận xuống kiểm tra và sau đó UBND quận đã xử phạt công ty trên 8,5 triệu đồng đối với hai vi phạm là xả khí thải, bụi và để tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Mới đây, khi người dân tiếp tục phản ánh, phường đã cử cán bộ xuống xem xét. Theo báo cáo của công ty, do đường ống dẫn bụi bị bể nên mạt cưa thoát ra ngoài. Hiện công ty đã khắc phục xong việc này. MINH QUÝ