Thông tin từ bạn đọc

“Cách đây khoảng sáu tháng, khi tôi đang ở trong nhà thì con tôi là ông T. cùng vợ con đến chửi bới và đánh tôi buộc tôi phải giao một phần căn nhà của tôi cho chúng quản lý. Tôi không đồng ý thì bị đánh chấn thương phần mềm đầu và tay. Tôi đã đến UBND và công an phường trình báo vụ việc nhưng đến nay không cơ quan nào giải quyết. Hiện nay, tôi không dám đi ra khỏi nhà vì thường xuyên bị con và cháu nội đe dọa”.

Đại diện Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, bà Bao có đến công an phường trình bày và mang theo giấy chứng thương. Tuy nhiên, sau khi xác minh chúng tôi không tìm ra bằng chứng nào chứng minh bà bị con bà hành hung kể cả giấy chứng thương mà bà cung cấp cũng không có cơ sở. Chúng tôi đã chuyển đơn của bà đến tư pháp phường để nơi đây hòa giải, yêu cầu ông T. không được lớn tiếng hay có những hành vi không hay với mẹ già”. VÕ HÀ

Hai cơ sở sản xuất làm phiền dân. Bạn đọc tên Tâm, số điện thoại 090875… phản ánh tại đường TTN 17, khu phố 54, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP.HCM) có hai cơ sở sản xuất hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở làm sắt hàn để mùi sơn phát tán nồng nặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cơ sở làm mộc để bụi cưa của gỗ bay mù mịt, tiếng đục gỗ gây ồn ào.

Ông Nguyễn Đức Hiệp, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Nhất (quận 12), cho biết: Trên địa bàn phường có nhiều cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, trong đó có hai cơ cở trên. Hiện phường đã lập danh sách đề nghị quận phối hợp kiểm tra, xử lý. Đồng thời, phường sẽ nhắc nhở chủ hai cơ sở cố gắng giảm thiểu mức độ ô nhiễm. VÕ HÀ

Loa phát thanh làm ảnh hưởng nhiều người. “Tại khu vực ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP.HCM), hằng ngày từ 5 giờ đến 6 giờ 30 loa phát thanh xã phát rất to khiến con tôi không thể tập trung học bài. Những người già trong xóm cũng chẳng ngủ được vào giờ này. Mặc dù việc phát thanh giúp người dân biết thêm tin tức nhưng chính quyền cần điều chỉnh âm thanh để không làm phiền nhiều người” - bạn đọc tên An, số điện thoại 090674… phản ánh.

Ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Phong Phú (Bình Chánh), cho biết: Trước khi tiến hành đặt loa phát thanh, đơn vị lắp đặt đã hỏi ý kiến của người dân trong khu vực. Còn về chiều cao và âm lượng của loa, đài phát thanh huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý. Nếu người dân không chấp nhận, xã sẽ đề nghị đài phát thanh huyện điều chỉnh cho phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Trưởng đài Phát thanh huyện Bình Chánh, nói: “Chúng tôi sẽ thay đổi âm lượng của loa phát thanh. Nếu người dân ở xa không nghe thì chúng tôi sẽ sử dụng loa nhỏ và lắp đặt thêm loa ở vị trí xung quanh”. NGUYỄN HIỀN