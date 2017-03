Thông tin từ bạn đọc

Hơn 10 năm nay, đường này bị hư hỏng nặng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Mặt đường chi chít hố sâu chứa đầy sình lầy, xe máy muốn lưu thông phải chạy trên lề hoặc len lỏi qua các hố sâu rất nguy hiểm (ảnh). Đã có nhiều người bị té ngã khi đi qua đoạn đường này. Người dân sinh sống ở khu vực cũng khổ sở không kém: khi trời mưa thì nước ngập lênh láng, sình lầy tràn cả vào nhà.

Ảnh: HS

Hằng ngày có rất nhiều lượt xe tải nặng của nhà máy sản xuất nước đá Phương Nam thường xuyên ra vào khiến con đường ngày càng xuống cấp trầm trọng. Người dân địa phương đã tự bỏ tiền túi ra mua xà bần, đá dăm về lấp các hố sâu trước nhà nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đó.

- Công viên biến thành bãi chứa đồ đạc. Ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, chính quyền đầu tư hàng trăm triệu đồng để thực hiện dự án quy hoạch và phát triển khu công viên chợ Hà Lam cũ thành khu công viên xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui chơi, thưởng ngoạn. Nhưng trải qua hơn 10 năm thi công, công trình vẫn còn giậm chân tại chỗ, nhiều hạng mục bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích.

Trong khu vực trồng cỏ xanh, nhiều người dân đã nhổ bỏ cỏ để trồng hoa màu cho gia đình. Nhiều người còn để củi, gạch, bảng hiệu, lều quán… nằm lổm nhổm khắp khu công viên (ảnh).

Ảnh: DVU

- Tụ tập đánh bạc. “Tại đường Lê Công Phép, tổ 116, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân

(TP.HCM) có một hộ thường xuyên tổ chức đánh bạc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn” - một bạn đọc báo tin.

Theo lãnh đạo Công an phường An Lạc (quận Bình Tân), vụ việc trên xảy ra ở một khu nhà trọ và có nhiều thanh niên rủ nhau đánh bạc. Khi lực lượng công an, tổ dân phố đến thì đa số bỏ chạy. Công an phường sẽ tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

HỒNG SINH - DVU - KHÁNH TOÀN