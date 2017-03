Thông tin từ bạn đọc

Có khi những xe này chở cả những cuộn sắt thép dài hàng chục mét, dài gấp ba, bốn lần chiều dài của thân xe, dễ gây va quẹt cho người đi đường.

Ảnh: GN

Ông Mai Văn Sang, Đội phó Đội CSGT-Trật tự-Phản ứng nhanh Công an quận 9, cho biết đội vẫn thường xuyên tuần tra và đã xử lý nhiều xe ba bánh chở hàng hóa quá khổ chạy quá tốc độ trên địa bàn. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chủ xe canh những lúc không có CSGT tuần tra để chở hàng cồng kềnh. Thời gian tới, đội sẽ tăng cường tuần tra, chốt chặn, không để tình trạng này tiếp diễn.

- Đá gà tại ngã ba. Bạn đọc tên Tuấn, số điện thoại 093578… phản ánh tại ngã ba đường Lò Gốm và đường Bà Lài thuộc phường 8, quận 6 (TP.HCM) có nhiều thanh niên kéo đến đá gà gây ồn ào trong khu vực.

Trung tá Trần Văn Thúc, Phó Trưởng Công an phường 8 (quận 6), cho biết đó không phải là một tổ chức đá gà lớn. Các đối tượng thường tụ tập đá gà vào thứ Bảy và Chủ nhật. Công an phường kết hợp với trinh sát hình sự quận 6 thường xuyên chốt chặn, bắt các đối tượng về phường giáo dục và viết giấy cam kết không tái phạm. Sắp tới, chính quyền phường 8 và công an phường lân cận sẽ xây dựng đồn tại ngã ba, đồng thời chặt phá hết cây cối xung quanh để các đối tượng không còn tổ chức đá gà tại đây.

- Hẻm lầy lội khó đi. Bạn đọc tên H., số điện thoại 090497… phản ánh tại khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 (TP.HCM) vẫn còn một số hẻm ngổn ngang đất đá, lầy lội khi trời mưa khiến người dân khó đi lại. Một số người thiếu ý thức còn mang rác vứt bừa bãi ở những hẻm này gây thêm cảnh nhếch nhác, hôi thối.

Bà Phạm Thị Thu Loan, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú B (quận 9), cho biết: Do kinh phí có hạn nên việc nâng cấp hẻm trên địa bàn phường được thực hiện theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Theo đó, Nhà nước sẽ đầu tư 50%, phần còn lại do các hộ dân đóng góp. Sở dĩ còn nhiều hẻm chưa được nâng cấp là do phường chưa làm xong việc vận động dân.

Riêng việc vứt rác ra hẻm, phường sẽ lưu ý người dân không làm như thế nữa, nếu họ còn vi phạm thì phường sẽ xử phạt hành chính. Đồng thời, phường sẽ yêu cầu đơn vị thu gom rác dân lập tăng cường thu gom, không để rác thải tồn tại ở hẻm.

GIA NGHĨA - NGUYỄN HIỀN - HÀ MINH