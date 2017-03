Thông tin từ bạn đọc

Ảnh: AT

Ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Bình Tân), xác nhận có tình trạng trên. Trước đây phường đã có công văn đề nghị đơn vị quản lý là Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 dặm vá, sửa chữa nhưng sự cố trên vẫn tái diễn. Nguyên nhân là tuyến đường Kinh Dương Vương có rất nhiều xe cộ lưu thông. Tới đây phường sẽ đề nghị Khu khắc phục triệt để vụ việc.

- Tổ chức đánh bài ăn tiền. Một bạn đọc số điện thoại 08.629717… phản ánh trong nhiều năm nay có một nhóm tổ chức đá gà, đánh bài ăn tiền ở cuối đường Sở Thùng (thuộc phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM). Mỗi ván có khi lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Nhóm này thường tổ chức đá gà từ 11 giờ đến 16 giờ mỗi ngày và có người đứng cảnh giới phía ngoài.

Trung tá Bùi Cao Thanh, Trưởng Công an phường 11 (quận Bình Thạnh), cho biết: Địa điểm trên giáp ranh giữa hai phường 11, 13 và phường cũng đã xác định đây là địa bàn trọng điểm nên thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra và kiên quyết xử lý. Từ đầu năm đến nay, công an phường đã phá nhiều vụ đánh bài ăn tiền và tình hình an ninh trật tự tại đây đã có những chuyển biến đáng kể. Còn việc tổ chức đá gà với quy mô lớn, có giang hồ đứng canh, theo kết quả xác minh của công an phường thì không có việc này.

- Chậm thụ lý án không rõ lý do. Bạn đọc tên Nguyễn Văn Ba (phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM) phản ánh: “Tháng 4-2007, tôi nộp đơn khởi kiện bà T. lấn ranh đất của tôi đến TAND quận 7 và được tòa này hẹn một tháng sau sẽ trả lời. Đúng hẹn, tôi đến tòa nhận giấy báo thụ lý nhưng tòa đã yêu cầu tôi rút đơn vì bà T. đã nộp đơn kiện trước. Sau khi thụ lý đơn của bà T. thì tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do đơn khởi kiện làm không đúng thủ tục. Chính vì thế mà vào tháng 6-2011, tôi nộp lại đơn khởi kiện nhưng sau bốn lần hẹn mà tòa vẫn không thụ lý đơn của tôi”.

Ngày 3-8, PV đã liên hệ với TAND quận 7 để tìm hiểu vụ việc thì được tòa này cho biết sau quá trình xem xét đơn khởi kiện của ông Ba, tòa này đã thụ lý vụ án.

ÁNH TUYẾT - LÊ THÀNH - NGUYỄN HIỀN