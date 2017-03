Thông tin từ bạn đọc

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng Công an phường 13 (quận 6), cho biết công an phường thường xuyên kết hợp với công an quận, lực lượng dân phòng của phường kiểm tra, xử phạt các đối tượng đậu xe ngay đầu chợ để ăn nhậu và làm mất trật tự trong khu vực chợ. Về việc tụ tập đánh bạc, công an phường cũng vừa nhận được thông tin và sẽ xem xét, xử lý ngay. VÕ HÀ

Chó sủa làm hàng xóm mất ngủ. Nhiều bạn đọc phản ánh tại cư xá 214/19 đường Nguyễn Văn Nguyễn, phường Tân Định, quận 1 (TP.HCM) có hai hộ nuôi khoảng 10 con chó thường xuyên gây ồn làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của những người dân trong khu vực. Ban đêm, mỗi khi có người đi qua hay có tiếng động nhỏ nào thì đàn chó sủa inh ỏi khiến bà con mất ngủ. Đàn chó còn phóng uế ra hẻm gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch UBND phường Tân Định (quận 1), xác nhận có tình trạng trên. Thanh tra xây dựng phường đã phối hợp với trạm thú y quận kiểm tra địa điểm mà người dân phản ánh. UBND phường cũng đã mời hai chủ hộ trên đến phường ký cam kết không được làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, không cho vật nuôi phóng uế ra hẻm. Đồng thời, chủ hộ phải có sổ theo dõi việc tiêm ngừa cho vật nuôi theo đúng quy định. Sắp tới, phường sẽ cử lực lượng theo dõi việc chấp hành của hai hộ. Nếu họ không làm đúng cam kết thì phường sẽ tổ chức họp tổ dân phố để nhắc nhở trước dân. KIỀU PHÚ

Xưởng cưa gỗ gây ồn. “Tại ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) có một xưởng cưa gỗ thường xuyên gây ồn” - bạn đọc tên Tùng, số điện thoại 090843… báo tin.

Ông Phạm Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), cho biết xã đã cử cán bộ môi trường xuống kiểm tra xưởng trên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xưởng gỗ không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. UBND xã đã mời chủ cơ sở đến xã làm việc nhưng họ không đến. Ngày 22-7, xã sẽ phối hợp với Phòng TN&MT huyện tiến hành đo độ ồn. Sau khi có kết quả, xã sẽ xử lý theo quy định. ÁNH TUYẾT

Nhiều ngày không thu gom rác.Bạn đọc tên Long, số điện thoại 389112… phản ánh tại khu phố 1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TP.HCM) nhiều ngày nay không có người đến thu gom rác khiến rác chất thành từng đống to, bốc mùi hôi thối. Nhiều người dân không chịu nổi mùi hôi phải lén đem rác vứt nơi khác vào ban đêm.

Theo ông Nguyễn Thành Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), cớ sự xảy ra do một số tổ thu gom rác dân lập của phường còn sử dụng xe ba bánh tự chế nên họ chỉ có thể đi thu gom rác vào ban đêm. UBND phường đã chỉ đạo các tổ này đi thu gom rác trong thời gian sớm nhất để không làm ảnh hưởng đến người dân. KHÁNH TOÀN