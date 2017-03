Thông tin từ bạn đọc

Mặc dù con tôi mới vi phạm lần đầu, bản thân có hộ khẩu và thường xuyên có mặt ở phường 5, quận 5 nhưng Công an phường 12 vẫn không cho gia đình bảo lãnh về nhà” - một bạn đọc thắc mắc.

Qua trao đổi với đại diện Công an phường 12 và Công an quận 8, PV được biết: Sau khi bắt anh K. (người sử dụng ma túy) thì Công an phường 12 đã chuyển đối tượng và hồ sơ cho Đội Phòng, chống ma túy quận 8 xác minh, xử lý. Do anh K. có lý lịch và nhân thân rõ ràng nên Công an quận 8 đã bàn giao cho Công an quận 5 giải quyết. Hiện anh K. đã được địa phương và gia đình bảo lãnh về nhà. NGUYỄN HIỀN

Không được cấp hóa đơn. Bạn đọc Phan Quốc Cường, số điện thoại 091468… cho biết: “Tối 11-7, tôi bị tai nạn giao thông nên vào BV Quận 9 (TP.HCM) khám và được bác sĩ cho toa thuốc trị giá trên 200.000 đồng. Để được thanh toán tiền bảo hiểm, tôi đã đề nghị nhà thuốc của BV Quận 9 cấp hóa đơn tài chính nhưng nơi đây lại từ chối với lý do nhà thuốc của tư nhân”.

Theo dược sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Dược kiêm phụ trách nhà thuốc BV Quận 9 (TP.HCM), nhà thuốc BV Quận 9 liên doanh với Công ty Dược phẩm Uy-Việt (quận Thủ Đức) để được cung cấp thuốc. Nhà thuốc do bệnh viện trực tiếp quản lý, không phải của tư nhân đấu thầu. Bệnh nhân nào cần cấp hóa đơn tài chính đều được nhà thuốc đáp ứng.

Liên quan đến phản ánh của ông Cường, bệnh viện sẽ yêu cầu nhân viên nhà thuốc ca trực tối 11-7 làm rõ vụ việc. Nếu ông Cường nói đúng, bệnh viện sẽ trực tiếp liên hệ với ông Cường để cấp hóa đơn tài chính cho ông. TRẦN NGỌC

 Rác nằm cạnh nhà dân. “Cạnh nhà 105 Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) có một bãi rác tự phát. Nhiều người dân đã vứt rác tại đây thành đống lớn, gây mùi hôi thối nồng nặc làm ảnh hưởng đến những người dân sống xung quanh” - bạn đọc tên Hoàng, số điện thoại 098815… báo tin.

Ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), xác nhận có tình trạng trên. Phường đã liên hệ với Công ty Môi trường đô thị TP.HCM để tổ chức thu gom rác thải ở địa điểm trên ngay trong chiều 21-7. ÁNH TUYẾT