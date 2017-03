Thông tin từ bạn đọc

Chung cư Nhiêu Lộc C có một quán nhậu thường xuyên hoạt động đến 2-3 giờ sáng, gây ồn ào làm ảnh hưởng việc học hành, sinh hoạt của người dân xung quanh. Đã vậy, quán còn lấn chiếm lòng lề đường, khách nhậu thường xuyên cãi lộn, đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Ông Huỳnh Thanh Sâm, Phó Trưởng Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú), xác nhận có tình trạng trên. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, công an phường đã kiểm tra quán nhậu và thu giữ một số bàn ghế. Công an phường cũng đã mời chủ quán đến trụ sở để nhắc nhở, yêu cầu cam kết không vi phạm. Sắp tới công an phường sẽ cử lực lượng đi kiểm tra, nếu chủ quán vẫn cố tình vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm. KIỀU PHÚ

Đậu xe làm cản trở giao thông. “Vòng xoay đường An Dương Vương giao với đường Trần Phú, phường 9, quận 5 (TP.HCM) có nhiều xe hơi đậu làm che khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông” - bạn đọc số điện thoại 012083… báo tin.

Bà Lê Thị Hiếu Thảo, Chủ tịch UBND phường 9 (quận 5), cho biết: Lực lượng thanh tra xây dựng và công an phường vẫn thường xuyên tuần tra tại đây. Đã có hơn 10 trường hợp bị lập biên bản, bị xử phạt về hành vi đậu xe không đúng quy định. Các xe đậu mà không có chủ thì phường sẽ cho cẩu đưa xe về phường, sau đó báo công an giao thông quận xử lý. Tới đây phường sẽ mời các chủ xe trên lên phường ký cam kết không được đậu xe tại khu vực này. Nếu vẫn cố tình vi phạm thì họ sẽ bị xử lý theo quy định. ÁNH TUYẾT