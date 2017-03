Thông tin từ bạn đọc

Gần đây, tổ trưởng tổ 178 là ông Trần Văn Quang thường xuyên đánh bạc công khai và còn lôi kéo nhiều người tụ tập, sát phạt đỏ đen ngay tại tổ. Ngày cũng như đêm, tiếng chửi thề từ những người đánh bạc đã làm phiền nhiều người hàng xóm. Ngày 2-5, khi đang ghi hình hoạt động của sòng bạc làm bằng chứng, anh Nguyễn Duy Thọ đã bị ông Quang ngăn cản, hành hung.

Ông Nguyễn Đức Phương, Phó Trưởng Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn), cho biết công an xã đã xử lý vụ việc trên. Ông Quang thừa nhận có đánh bạc, có xô xát làm ông Thọ bị trầy một vết trên trán. Công an xã đã xử phạt ông Quang tổng cộng 1,6 triệu đồng về hành vi đánh bạc và gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, địa phương cũng đã cho ông Quang thôi giữ chức tổ trưởng tổ dân phố. HÀ MINH

Làm cửa sắt gây ồn. “Tại hẻm 239 đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú (TP.HCM) có một tiệm cửa sắt thường xuyên hàn, mài cửa sắt gây ồn trong khu vực” - bạn đọc tên Kim, số điện thoại 090878… báo tin.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch UBND phường Phú Trung (quận Tân Phú), cho biết UBND phường đã cử lực lượng đi kiểm tra cơ sở trên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Phường đã lập biên bản, xử phạt chủ cơ sở 400.000 đồng về lỗi này, đồng thời đình chỉ hoạt động của cơ sở cho đến khi có giấy phép kinh doanh. ÁNH TUYẾT