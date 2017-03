Thông tin từ bạn đọc

trên cầu vượt này (phía huyện Hóc Môn, TP.HCM), khoảng 9 giờ đến 15 giờ, nhiều con nghiện đã tụ tập để mua bán, hút chích ma túy, gây lo ngại cho người đi đường.

Thượng tá Lâm Văn Minh, Phó Trưởng công an huyện Hóc Môn, cho biết ở địa điểm trên, công an huyện đã có kế hoạch chuyển hóa địa bàn, tập trung lực lượng tổ chức nhiều đợt tấn công truy quét. Từ đầu năm đến giờ lực lượng công an đã bắt được khoảng 15 vụ liên quan đến ma túy. Huyện sẽ cử trinh sát tiếp tục nắm tình hình để có kế hoạch xử lý dứt điểm. LÊ THÀNH

Bán vé số ở lòng đường. “Tại ngã ba đường Cộng Hòa và Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình (TP.HCM) hay có một người ngồi giữa lòng đường để bán vé số. Nếu không chú ý, nhiều người chạy xe trên đường có thể gây tai nạn giao thông”- một bạn đọc báo tin.

Ông Phạm Phú Dũng, Chủ tịch UBND phường 15 (Tân Bình), cho biết UBND phường sẽ yêu cầu công an phường vận động người bán vé số chuyển đến địa điểm khác an toàn hơn. Quay lại ngã ba trên vào chiều 9-6, PV không còn nhìn thấy người bán vé số đó nữa. NGUYỄN HIỀN