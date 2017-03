Thông tin từ bạn đọc

(giáp ranh giữa hai phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM). Những lỗ sâu của hố dễ gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào mùa mưa sắp đến (ảnh).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND phường Thạnh Xuân (quận 12), cho biết tình trạng nhiều hố ga bị mất tấm lưới sắt chắn rác là do đối tượng ve chai lấy. Đa số họ là phụ nữ từ nơi khác đến và chủ yếu đi vào ban đêm. Thời gian qua, lực lượng phường đã bắt được vài trường hợp và đã xử phạt hành chính. Sắp tới, phường sẽ yêu cầu công an cùng bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra trên tuyến đường, không để sự việc trên tiếp diễn. Đồng thời, phường sẽ đề nghị đơn vị công trình sớm cử người xuống lắp lại tấm lưới sắt mới nhằm đảm bảo sự an toàn cho mọi người. LÊ THÀNH

Chiếm hẻm để đậu xe. “Tại hẻm 436 đường Ba Tháng Hai, phường 12, quận 10 (TP.HCM) ngày nào cũng có 3-4 xe tải thay phiên nhau chiếm hết lòng lề đường để chờ bốc hàng. Do hẻm hẹp nên việc đậu xe gây khó khăn cho việc đi lại của người dân” - bạn đọc tên Tùng, số điện thoại 091375… báo tin.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường 12 (quận 10), sau khi nhận được thông tin từ báo cung cấp, phường đã cử lực lượng thanh tra xây dựng đi kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở bốc hàng xong phải cho xe đi ngay để không làm cản trở giao thông.

Phản hồi với PV, bạn đọc Tùng cho biết hiện tại đã có sự chuyển biến theo hướng nêu trên. ÁNH TUYẾT