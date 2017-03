Thông tin từ bạn đọc

Mỗi khi trời mưa, nước không thoát được đọng lại thành từng vũng lớn làm ngập hơn nửa bánh xe khiến nhiều người bị té ngã (ảnh). Tình trạng này kéo dài đã nhiều năm nhưng chưa được khắc phục.

Ông Hoàng Bá Trường, Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp (quận 12), cho biết phường đã nhiều lần kiến nghị Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 làm lại đường nhưng vì chưa có kinh phí nên ban chưa thể thi công. Trước mắt, UBND phường sẽ đề nghị UBND quận 12 đổ đá để lấp tạm các đoạn ổ gà, ổ voi. Bên cạnh đó, phường sẽ tổ chức một cuộc họp lấy ý kiến của người dân về việc trải nhựa tuyến đường theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. KIỀU PHÚ

Nhậu nhẹt gây ồn. “Tại lầu 2, lô A, chung cư Ấn Quang thuộc phường 9, quận 10 (TP.HCM) có một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, chửi thề có khi đến 2 giờ khuya. Nhiều hộ dân lo lắng con em mình sẽ nhiễm thói hư tật xấu này” - bạn đọc tên H., số điện thoại 090827… báo tin.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, cán bộ Công an phường 9 (quận 10), ngày 27-5, sau khi nhận được phản ánh của người dân thì lực lượng công an phường đã đi kiểm tra và phát hiện có việc tụ tập ăn nhậu nói trên. Phường đã buộc nhóm thanh niên giải tán, không được tụ tập nữa. Trong số các đối tượng, có nhiều người đăng ký thường trú tại phường 9, có nhiều người từ nơi khác đến. Tại những buổi họp của khu phố, phường đã nêu tên các đối tượng để nhắc nhở đồng thời thông báo cho người dân, khu phố giám sát, đẩy đuổi và báo công an phường đến xử lý. KIỀU PHÚ