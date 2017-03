Thông tin từ bạn đọc

“Tôi và ông S. sống chung với nhau hơn bốn năm, có hai đứa con nhưng không đăng ký kết hôn. Trong thời gian chung sống, ông S. thường xuyên nhậu nhẹt, mắng chửi, đánh đập tôi. Tôi có đề nghị chính quyền can thiệp nhưng công an phường bảo tôi chỉ là dân tạm trú nên không giải quyết. Tôi đã đưa con đi trốn nhưng ông S. vẫn cứ đi tìm để đánh tôi khiến tôi luôn cảm thấy bất an vì không được ai bảo vệ”.

Đại úy Ngô Thùy Dương, Phó Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), cho biết: Trong vụ việc của bà Sơn, chúng tôi đã mời hai bên hòa giải nhiều lần và đã yêu cầu ông S. viết giấy cam kết không đánh bà Sơn và các con nữa. Hiện nay, chúng tôi đã yêu cầu ông S. đi khỏi địa phương để tránh xảy ra tình trạng này. Nếu ông S. vẫn tìm đến phường gây rối trật tự và có hành vi bạo hành gia đình thì tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ xử phạt hành chính hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. NGUYỄN HIỀN

Bỏ rác ở lô đất trống. Bà Lê Thị Tuyết Mai (1041/62/7 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) phản ánh: Kế bên hông nhà bà có lô đất trống bỏ hoang nhiều năm, một số người đã mang rác ra đây bỏ, thậm chí còn phóng uế gây ô nhiễm môi trường. Do đống rác này đã phát cháy hai lần nên bà sợ để lâu dài có thể phát sinh hỏa hoạn.

Ông Hoàng Hải Đăng, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng (quận 7), cho biết: UBND phường đã nhiều lần cử người xuống địa điểm trên dọn dẹp vệ sinh nhưng được một thời gian thì mọi chuyện trở lại như cũ. Sắp tới phường sẽ mời chủ lô đất lên làm việc và yêu cầu họ phải xây tường hay dùng lưới B.40 rào xung quanh để không cho người dân vứt rác vào đây nữa.

Mới đây, thông tin thêm với Pháp Luật TP.HCM, bà Mai vui vẻ nói: “Ngày 11-3-2013, phường đã thu dọn sạch sẽ bãi rác trên và còn tổ chức họp tổ dân phố để bàn cách quản lý nhằm tránh tái phát”. MINH QUÝ