Thông tin từ bạn đọc

Mỗi lần lên cơn, cháu thường đập phá đồ đạc trong nhà và đập đầu vào tường để đòi tôi đưa tiền mua bồ đà hút. Ngày 24-4, cháu đã làm tôi bị thiệt hại hơn 40 triệu đồng. Hết chịu nổi, tôi đã nhờ công an phường can thiệp nhưng không ai đến” - một bạn đọc ở phường 11, quận 6 báo tin.

Đại diện Công an phường 11, quận 6 cho biết vào ngày 24-4 cơ quan này không thấy ai đến báo tin về sự việc trên. Đến ngày 6-5, phường mới nhận được đơn đề nghị giúp đỡ của một người dân trong phường. Công an phường đã đến nhà anh này để tìm hiểu thêm nhưng anh không có ở nhà; gửi thư mời anh cũng không đến. Thời gian tới phường sẽ liên lạc với anh để đưa con anh đi kiểm tra, nếu cháu bị nghiện thì sẽ đưa đi cai nghiện và giáo dục tại địa phương. NGUYỄN HIỀN

Xe ba bánh xả khói mịt mù. Bạn đọc tên LAK, số điện thoại 090673… phản ánh trên một số tuyến đường của quận 5, 6, 11 (TP.HCM) thường có nhiều xe ba gác máy, xe lam chở hàng hóa ra vào các chợ đầu mối, bất chấp biển cấm. Vào giờ cao điểm, một số xe còn chở quá tải chạy ì ạch và xả khói đen mù mịt gây ô nhiễm cả đoạn đường”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh, Công an quận 5, cho biết trên địa bàn quận có một số tuyến đường cấm các xe thô sơ bốn bánh, ba bánh tham gia giao thông. Đội thường xuyên cử lực lượng tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Nếu phát hiện các xe chở quá tải và xả khói đen gây ô nhiễm, đội sẽ kiên quyết giữ xe để xử lý. TH.HIẾU

Tụ tập đánh bạc. “Tại hẻm 428 QL 1A, đoạn qua phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (TP.HCM) có rất nhiều nam thanh niên tụ tập chơi đá gà gây mất an ninh trật tự” - bạn đọc tên Nguyễn, số điện thoại 090593… báo tin.

Trung tá Hồ Ngô Khởi, Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân), xác nhận có việc trên và công an phường đã đi kiểm tra. Khi công an đến nơi thì nhiều người bỏ chạy nên công an chỉ bắt được hai đối tượng và thu giữ được sáu chiếc xe máy. Với hai đối tượng này, công an phường đã xử phạt mỗi đối tượng 750.000 đồng. ÁNH TUYẾT

Pano gây mất mỹ quan đường phố. “Một số tấm pano cổ động việc phòng, chống cúm gia cầm không còn nhìn rõ chữ vẫn được treo dài theo các cột điện trước Nhà thờ Nam Hải trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8, TP.HCM) từ nhiều tháng nay. Cá biệt, có pano bị thủng lỗ to, trông rất nhếch nhác” (ảnh) - bạn đọc tên LAK, số điện thoại 090673… phản ánh.

Ông Bùi Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường 4 (quận 8), cho biết những tấm pano trên do Phòng Văn hóa Thông tin quận treo trong thời gian bùng nổ dịch cúm. Phường sẽ đề nghị phòng tháo gỡ hoặc thay thế bằng những pano mới. NHƯ NGHĨA