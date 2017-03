Thông tin từ bạn đọc

Số phân bón kém chất lượng nói trên đang được một số cá nhân pha trộn, đóng bao tại một kho hàng ở địa chỉ 343/1A đường T15, KP4, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM. Tại điểm pha trộn có 141 bao (mỗi bao 50 kg) phân bón đã được đóng và may miệng bao hoàn chỉnh với nhãn mác “Phân bón kali, sản xuất tại Nga” và gần 7 tấn phân bón đã trộn thành phẩm, đóng vào bao nhưng chưa may miệng bao lại (ảnh). Ngoài ra, đội còn phát hiện rất nhiều nguyên vật liệu và vật dụng dùng để làm ra phân bón dỏm như bột đá, bột hóa chất có màu đỏ, vỏ bao phân…

Ông Nguyễn Ngọc Khánh Hùng, Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường quận 12, cho biết những đối tượng trên khai báo họ là người làm thuê, được trả công theo ngày. Đây là một tổ chức sản xuất phân bón kém chất lượng khá tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm và thời điểm pha trộn. Hiện số tang vật đang được tạm giữ để chờ xử lý. HÀ MINH

Cột chỉ dẫn giao thông bị gãy. Tại ngã tư đường Phạm Đình Hổ và Phan Văn Khỏe, phường 1, quận 6 (đối diện UBND quận 6) có một cột chỉ dẫn giao thông bị gãy. Ai đó đã buộc cột lơ lửng bằng sợi dây của một tấm băng rôn, dễ gây nguy hiểm cho người đi đường và làm mất vẻ mỹ quan đô thị” (ảnh) - một bạn đọc báo tin sáng 10-5.

Ông Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường 1 (quận 6), cho biết cột chỉ dẫn trên thuộc sự quản lý của Sở Giao thông vận tải TP. Chiều 10-5, phường đã mang cột về trụ sở để chờ Sở cử người đến khắc phục. NGUYỄN HIỀN