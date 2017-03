Thông tin từ bạn đọc

Có trụ nghiêng chỉ cách mặt đất chưa tới 2 m, dây nhợ lòng thòng rất nguy hiểm. Bà con đã nhiều lần gửi đơn đến UBND xã đề nghị điện lực kiểm tra, trồng lại trụ mới nhưng chỉ thấy cán bộ điện lực xuống coi sơ qua rồi thôi. “Chỉ cần mưa và gió lớn là mấy cái trụ điện sụp liền. Lúc đó ai chẳng may đi ngang qua coi như lãnh đủ. Đó là chưa kể dây điện bị hở sẵn sàng phóng điện…” - một người dân bức xúc.

Một trong những trụ điện ở tổ 7, ấp 2, xã Quới Sơn bị nghiêng và sắp ngã đổ. Ảnh: GIA TUỆ

Ông Lê Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Quới Sơn (huyện Châu Thành), cho biết: “Sau khi nhận được đơn của bà con, xã đã yêu cầu Chi nhánh Điện Châu Thành nhanh chóng khắc phục tình trạng trên. Đơn vị này đã khảo sát và hoàn tất dự án thay trụ mới. Hiện các trụ mới đang được vận chuyển về để chuẩn bị thay thế cho các trụ đã hư hỏng”. GIA TUỆ

Xây nhà trên cống thoát nước? “Nhà 31 đường 5, KP 3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức (TP.HCM) đã lấn chiếm đường cống thoát nước công cộng. Vụ việc xảy ra từ lâu nhưng chưa thấy chính quyền xử lý” - một bạn đọc báo tin.

Ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch UBND phường Linh Tây (quận Thủ Đức), cho biết phường đã nhận được thông tin trên và đã cử cán bộ Thanh tra xây dựng đi xác minh, làm rõ. Đường cống thoát nước mà người dân phản ánh thực ra là mương thoát nước có từ khi đường 5 chưa mở. Năm 2004, khi quận nâng cấp đường thì mương đó không còn được sử dụng nữa. Năm 2010, hẻm 31 đã được bê tông hóa và có hệ thống thoát nước riêng ở giữa hẻm. Cũng trong năm này, hộ trên đăng ký sửa chữa, cải tạo nhà theo hiện trạng nhà cũ và do việc thi công được thực hiện theo đúng quy định nên phường không thể xử lý. NGUYỄN HIỀN

Dây điện thòng giữa ngã tư đường.Bạn đọc tên NTN số điện thoại 090373… phản ánh có một sợi dây điện to bị đứt thòng từ trên cao xuống đất, nằm giữa ngã tư đường Âu Cơ-Thoại Ngọc Hầu thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM (ảnh). Để khỏi vướng dây, người tham gia giao thông phải tìm cách tránh và đã có trường hợp va quẹt gây té ngã.

Ông Đỗ Duy Quang, Giám đốc Điện lực Tân Phú, cho biết cơ quan này sẽ cử người xuống kiểm tra, khắc phục ngay sự cố trên. TH.HIẾU

Ghi đề qua điện thoại? Nhiều hộ dân ở ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh (TP.HCM) phản ánh từ năm 2010 đến nay, một hộ dân trên địa bàn (gần Nhà máy Hưng Long) thường xuyên tổ chức ghi đề cho công nhân. Họ hoạt động rất tinh vi bằng nhiều hình thức, kể cả ghi đề qua điện thoại di động…

Theo Đại úy Phạm Văn Út, Trưởng Công an xã Hưng Long (huyện Bình Chánh), do hộ dân trên buôn bán cà phê và nước giải khát nên công nhân thường ra đây chơi đánh bài vào buổi trưa và ai thua phải trả tiền nước. Về việc tổ chức ghi đề thì công an xã chưa nghe dân báo tin. Công an xã sẽ sớm xác minh để làm rõ vụ việc. LÊ THÀNH