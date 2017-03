Thông tin từ bạn đọc

Cuối năm 2012, người hàng xóm của ông là ông Đinh Ngọc Cẩn đã xây dựng bờ tường bao bọc nhà cao hơn 4 m so với nền nhà, vườn của ông. Chưa đầy một tháng sau, bờ tường này nghiêng hẳn sang phần đất nhà ông và có dấu hiệu nứt, gãy. Thấy nguy hiểm, ông đã đề nghị ông Cẩn khắc phục nhưng không có kết quả. Hai tháng nay ông phải liên tục dùng dây rọi để theo dõi độ nghiêng của bờ tường và nơm nớp lo sợ nếu gặp mưa to rất có thể bờ tường sẽ bị đổ.

Theo đại diện UBND xã Phú Lâm, xã đã yêu cầu ông Cẩn phải tháo dỡ, xây dựng lại bờ tường để tránh gây nguy hiểm cho nhà ông Thịnh nhưng ông Cẩn không chấp hành. Lãnh đạo xã sẽ cử cán bộ địa chính, xây dựng kiểm tra lại vụ việc, tiếp tục hòa giải giữa hai bên. Nếu hòa giải không thành, xã sẽ chuyển vụ việc đến UBND huyện xem xét, xử lý. DUY ĐÔNG

Nuôi gà làm phiền bà con. Một số người dân ở KP 5, phường 1, quận 10 (TP.HCM) phản ánh tại hẻm số 87 đường Hồ Thị Kỷ thuộc địa bàn phường có một hộ nuôi gà có dấu hiệu tổ chức đá gà.

Ông Trần Trí Hùng, Phó Trưởng Công an phường 1 (quận 10), cho biết: Trong tháng 2-2013, khi nghe thông tin trên, công an phường đã mời chủ hộ lên làm việc. Người này cho biết mình chỉ nuôi gà chứ không có tổ chức đá gà, đồng thời cam kết sẽ không tổ chức đá gà. Công an phường đã cử bảo vệ dân phố túc trực tại khu vực này để giữ gìn an ninh trật tự. Hẻm 87 là một trong hai hẻm có nhiều tiêu cực và được phường chọn để chuyển hóa địa bàn trong thời gian tới. MINH QUÝ