Thông tin từ bạn đọc

Nhiều tiểu thương ở đây thường xuyên đánh nhau giành chỗ bán hàng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và người dân đi chợ.

Một số người buôn bán bên ngoài chợ Phú Xuân. Ảnh: VH

Ông Nguyễn Văn Chiến, Trưởng ban Quản lý chợ Phú Xuân, cho biết: Chợ Phú Xuân do UBND thị trấn quản lý, do chợ nằm trong khu dân cư nên phần đông tiểu thương buôn bán trong nhà và xây dựng sạp bán ổn định. Tuy nhiên, tại khu vực phía ngoài, những người bán dạo hay tụ tập bán hàng. Mặc dù lực lượng thanh tra vẫn thường đến giải tỏa nhưng tình trạng buôn bán như thế vẫn cứ tiếp diễn. Để giải quyết cho những người bán dạo có chỗ buôn bán ổn định, Ban Quản lý chợ tạm thời đồng ý cho họ bán có thu phí, khi nào xây dựng lại khu chợ cá sẽ bố trí lại. Sở dĩ có những trường hợp đánh nhau là do các tiểu thương không thống nhất với nhau về thời gian bán buổi chiều và buổi sáng. Tạm thời Ban Quản lý đã giải quyết ổn tình trạng này. VÕ HÀ

Hát hò gây ồn. Một số người dân ở KP 5 và KP 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP.HCM) phản ánh nhà hàng số 1217 tỉnh lộ 10 trên địa bàn phường tổ chức hát với nhau gây mất trật tự trong khu vực.

Ông Phan Hoàng Trân, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo (Bình Tân), cho biết: Trước đây UBND phường có kiểm tra, nhắc nhở nhà hàng không được gây ồn nhưng họ không khắc phục. Do nhà hàng không xuất trình được giấy phép kinh doanh và không có hợp đồng lao động nên UBND phường đã lập biên bản những lỗi vi phạm này. Sắp tới, UBND phường sẽ mời chủ nhà hàng lên làm việc và ra quyết định xử phạt. Riêng về việc gây ồn, phường sẽ đề nghị UBND quận cử đơn vị chức năng xuống xem xét, xử lý. TRẦN MINH