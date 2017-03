Thông tin từ bạn đọc

rộng khoảng 1 m2 ở đầu hẻm 27 Cộng Hòa, KP 6, phường 4, quận Tân Bình (TP.HCM) đã bị kẻ gian lấy đi. Để cảnh báo người đi đường, người dân ở đây đã cắm tạm cành cây ngay hố ga (ảnh).

Ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, cho biết Khu sẽ cử nhân viên xuống kiểm tra, khắc phục kịp thời sự cố trên. GIA NGHĨA

Đánh bài trong khu phố. “Tại 60 Nguyễn Dữ và 19 Độ Thị Tâm, phường Tân Quý, quận Tân Phú (TP.HCM) có sòng bài, bầu cua, mỗi ván bài 100.000-500.000 đồng và nhiều người đã đánh từ sáng sớm đến khuya” - bạn đọc tên Danh (số điện thoại 093755…) báo tin.

Trung tá Huỳnh Thanh Sâm, Phó Trưởng Công an phường Tân Quý (quận Tân Phú), cho biết tối 22-3, khi nhận được tin báo của người dân thì lực lượng công an phường đã xuống mai phục và bắt quả tang tám đối tượng đang sát phạt nhau tại hai địa điểm nói trên. Đa số là dân từ nơi khác đến và rủ nhau đánh bài chứ không hề có tổ chức. Công an phường đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt mỗi đối tượng 1,5 triệu đồng theo điểm 1 khoản 2 Điều 23 Nghị định 73/2010 của Chính phủ và yêu cầu làm cam kết không được tái phạm. T.NHÂN

Nước thải từ lò bún gây hôi thối. Bạn đọc tên H. (điện thoại số 098771…) phản ánh tại đường 9, phường Phước Bình, quận 9 (TP.HCM) có lò bún xả nước thải chưa xử lý ra cống. Buổi trưa, lượng nước thải gây mùi hôi thối nồng nặc, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Bình (quận 9), cho biết lò bún trên hoạt động đã lâu, trước tết phường cũng nhận được đơn phản ánh của người dân nơi đây. Phường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận đến kiểm tra, xử phạt hành chính; đưa ra các phương án để khắc phục ô nhiễm đối với lò bún. Sau tết, phường không thấy người dân phản ánh nữa. Nay qua thông tin báo chí, phường sẽ cử người đến kiểm tra, xử lý. NGUYỄN HIỀN