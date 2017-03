Thông tin từ bạn đọc

Ông Nguyễn Dũng Hùng, Chủ tịch UBND phường 1 quận 8, xác nhận có tình trạng ẩu đả xảy ra tại khu vực trên. Lực lượng bảo vệ dân phố phối hợp với công an phường thường xuyên tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự. Nếu phát hiện ẩu đả, người dân có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng của công an phường (38.569.056) để phản ánh trực tiếp. A.TUYẾT

Buôn bán ma túy công khai. “Tại hẻm 84 và 104 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) hơn một năm nay cảnh mua bán ma túy thường xuyên diễn ra công khai. Người dân nơi đây rất lo sợ điều này ảnh hưởng đến con em mình” - một bạn đọc báo tin.

Bà Thái Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), xác nhận có tình trạng mua bán ma túy diễn ra trên địa bàn phường. Công an quận đã phối hợp cùng công an phường và lực lượng thanh tra xây dựng tuần tra thường xuyên tại địa điểm trên. Vừa qua, phường có bắt quả tang một trường hợp tàng trữ ma túy, thu giữ 25 tép ma túy và đã chuyển hồ sơ lên Công an quận 1. UBND phường cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân không nên mua bán, tàng trữ ma túy trái phép. Chúng tôi cũng đề nghị người dân nếu phát hiện những trường hợp mua, bán ma túy thì báo với UBND phường để phường xóa bỏ dần tình trạng trên. A.TUYẾT

Giết, mổ gia cầm ngay giữa chợ. Một bạn đọc phản ánh tại chợ tự phát đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM), nhiều người bán thịt gia cầm tổ chức giết, mổ ngay tại chợ và bày hàng ra bán không có kiểm nghiệm của cơ quan thú y. Không rõ người bán có tẩm hóa chất vào thịt để hôm sau mang ra bán tiếp không nhưng nhiều người đã mua nhầm phải thịt nhìn vẫn tươi ngon nhưng về đến nhà mới phát hiện thịt bốc mùi hôi.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân), cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo bộ phận kinh tế môi trường của phường tiến hành kiểm tra, xử lý. Phường cũng đã tuyên truyền, vận động người dân không nên mua bán, giết, mổ thịt gia cầm chưa qua kiểm nghiệm để đề phòng dịch bệnh. Tới đây, UBND phường sẽ kết hợp với trạm thú y quận tiến hành kiểm tra, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. P.KIỀU