Thông tin từ bạn đọc

Đến nơi, PV nhìn thấy một số vỏ chai còn vương lại ít thuốc diệt cỏ, bốc mùi khó chịu; nhiều vỏ bao nhựa thuốc bảo vệ thực vật ghi tiếng nước ngoài, bên trong vẫn còn ít bột thuốc. Bị gió cuốn, các vỏ bao nhựa bay tứ tung khiến mùi hôi phát tán.

Theo một cán bộ môi trường, số bao bì thuốc diệt cỏ nói trên do ai đó từ nơi khác mang đến đổ lén. Bà Thái Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Kỳ, cho biết sẽ liên hệ với Công ty Môi trường - Đô thị TP.HCM nhanh chóng xử lý số rác nguy hại này. UBND phường cũng sẽ phân công lực lượng tuần tra suốt đêm tuyến đường kênh 19-5 trong vài ngày tới để kịp thời ngăn chặn vi phạm. T.NGỌC

Chặt phá cây người khác. Bạn đọc Đào Duy Tân (khu vực Tân Phước I, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) phản ánh hộ bên cạnh (ở nhờ trên đất ông lâu nay) cùng bốn người khác đã nhổ, phá cột hàng rào lưới B40 của ông và chặt hai cây xoài, hai cây mít đang cho trái, 33 bụi chuối (tổng cộng là 165 cây). Khi cảnh sát khu vực đến hiện trường yêu cầu ngưng chặt phá thì năm người này vẫn không dừng.

Theo ông Tân, ông bị chặt phá cây vào ngày 1-1. Tính theo giá bồi thường của chính quyền ở khu vực này, chuối là 14.000 đồng/cây, loại xoài đang cho trái là 400.000 đồng/cây…. Như vậy chỉ tính chuối và xoài thì đã hơn 3,1 triệu đồng.

Ông Võ Thanh Vinh, Phó Trưởng Công an phường Thuận Hưng (quận Thốt Nốt), cho biết công an phường đã ba lần mời phía chặt phá cây đến làm việc nhưng họ không đến. Tới đây, phường sẽ cử người đến tận nhà họ để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của người khác và nếu thấy đủ yếu tố thì chuyển hồ sơ đến công an quận xử lý hình sự. N.VẸN

Nhóm thanh niên tụ tập đá gà. Một bạn đọc có số điện thoại 090345… phản ánh gần khu chung cư 242 Bà Hom, phường 13, quận 6 (TP.HCM) có một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập đá gà.

Bà Diệp Hồng Di, Chủ tịch UBND phường 13 (quận 6), cho biết phường đã nhận được thông tin trên và đã chỉ đạo công an phường kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, lần nào đến thì các đối tượng cũng bỏ chạy nên không thể bắt được. Sắp tới, phường sẽ yêu cầu lực lượng dân quân ra phương án bắt các đối tượng đá gà. V.HÀ

Họp chợ tràn lan trên đường. Bạn đọc An Nhi (số điện thoại 093807…) phản ánh tại đường Đất Mới, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) có việc buôn bán, họp chợ tràn lan trên đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Hồng Xuân, Phó Chủ tịch phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), phường này đã cử lực lượng chốt chặn thường xuyên tại địa điểm trên (sáng 6-10 giờ, chiều 15-18 giờ 30). Nếu những hộ buôn bán cố định luôn chấp hành tốt thì những hộ buôn bán vãng lai lại hay vi phạm. Từ ngày 15-1 đến 15-2, phường đã xử lý 39 trường hợp vi phạm. H.THƯƠNG