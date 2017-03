Thông tin từ bạn đọc

trại nuôi hàng chục ngàn con chim cút lấy trứng của ông Nguyễn Hồ (nằm giữa khu dân cư và cách Trường Tiểu học Long An chưa đầy 50 m), thường xuyên bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nặng.

Theo ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND xã Long An, ông Hồ cam kết sẽ xây dựng chuồng trại mới cách xa khu dân cư và trường học 500 m và trong tháng 3-2011 sẽ di dời trại cũ. HÙNG ANH

Tiệm Internet hoạt động 24/24 giờ. “Tiệm Internet Tân Thế Kỷ số 10, đường số 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân (TP.HCM) hoạt động liên tục 24/24 giờ đã nhiều năm qua” - một bạn đọc báo tin.

Ông Huỳnh Thanh Hùng, Trưởng Công an phường An Lạc A (quận Bình Tân), cho biết phường đã xử phạt chủ tiệm Internet trên hai lần về việc hoạt động quá giờ quy định. Lần thứ nhất phạt 350.000 đồng. Lần thứ hai là 1.500.000 đồng và chủ tiệm ký cam kết không tái phạm. Tới đây, nếu phát hiện hộ này vẫn tiếp tục vi phạm thì phường sẽ đề nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh. ÁNH TUYẾT

Chiếu phim sex để câu khách. Bạn đọc tên V. (số điện thoại 090768…) phản ánh một số quán cà phê trên đường An Dương Vương, KP 5, phường An Lạc, quận Bình Tân (TP.HCM) thường tổ chức chiếu phim sex để câu khách, thu hút cả trẻ em đến xem liên tục nhiều giờ liền.

Khu vực có quán cà phê chiếu phim sex. Ảnh: GN

Ông Nguyễn Văn Lập, Chủ tịch UBND phường An Lạc (quận Bình Tân), cho biết cán bộ văn hóa phường thường xuyên kết hợp với công an đi kiểm tra các quán cà phê trên địa bàn và đã xử phạt một số đối tượng tổ chức chiếu phim có nội dung không lành mạnh. Các chủ quán cũng cam kết không tái phạm. Từ thông tin do báo cung cấp, phường sẽ kiểm tra lại sự việc. GIA NGHĨA