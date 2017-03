Thông tin từ bạn đọc

Có lần xe container đi qua vướng vào làm dây điện đổ xuống lòng đường.

Ông Trần Minh Tấn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bình Phú, cho biết ở địa điểm trên không chỉ có dây điện mà còn có dây thông tin của nhiều đơn vị. Các dây thông tin đã bị chùng thấp sau khi tuyến đường được nâng cấp, mở rộng. Theo kế hoạch thì vào tháng 3-2011, Công ty Điện lực Bình Phú sẽ phối hợp với các đơn vị quản lý di dời, nâng cấp lưới điện và xử lý các dây thông tin liên quan. NGUYỄN HIỀN

Điểm tụ tập đánh đề? Bạn đọc tên M. (số điện thoại 016446…) phản ánh tại một quầy bán thuốc lá ở đường Hậu Giang, phường 9, quận 6 có nhiều người tụ tập đánh đề.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng Công an phường 9 (quận 6), cho biết công an phường sẽ theo dõi, điều tra để làm rõ thông tin trên. Nếu phát hiện có việc đánh đề, công an phường sẽ kiên quyết xử lý và đưa đối tượng vi phạm ra kiểm điểm trước dân. VÕ HÀ

Bày hàng trên vỉa hè. “Tại đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM), nhiều cửa hàng bán xe đạp đã lấn chiếm vỉa hè để bày hàng. Nhiều người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường và có trường hợp đã bị tai nạn giao thông” - một bạn đọc có số điện thoại 012291… báo tin.

Ông Trần Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thạnh (quận Tân Phú), khẳng định không có tai nạn nào ở đường trên như người dân đã phản ánh. Phường đã lập biên bản xử lý nhiều lần nhưng các hộ kinh doanh vẫn tiếp tục có hành vi lấn chiếm lề đường. Sắp tới, phường sẽ triển khai dọn dẹp tuyến đường, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. KIỀU PHÚ