Thông tin từ bạn đọc

Ông Nguyễn Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch phường Tân Phú (quận 7), cho biết UBND phường đã lập biên bản, thu gom vật dụng, xử phạt rất nhiều lần vi phạm trên. Lực lượng thanh tra xây dựng, công an phường, ban bảo vệ khu phố thường xuyên chốt chặn từ 6 giờ 30 đến 19 giờ, cao điểm thì trực đến 22 giờ nhưng các đối tượng vẫn vi phạm. Cái khó của phường là khi lực lượng đến thì người buôn bán bỏ chạy và họ có nhiều cách đối phó. Phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để hạn chế việc lấn chiếm lòng đường. KIỀU PHÚ

Không xử lý khí thải. “Cơ sở sản xuất tượng Phật bằng nhựa nguyên sinh I Hoa (tổ 14, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) hoạt động từ sáng đến tối, thường xuyên đánh giấy nhám làm bụi bay khắp nơi. Khi sử dụng hóa chất để phun vào tượng, cơ sở đã để phát tán mùi rất khó chịu” - bạn đọc V. (số điện thoại 090382…) báo tin.

Bà Phan Tú Trinh, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hóc Môn, cho biết ngày 24-2, phòng này đã kết hợp với UBND xã Bà Điểm đến kiểm tra cơ sở I Hoa. Do cơ sở sử dụng hóa chất làm ảnh hưởng đến môi trường nên phòng đã lập biên bản vi phạm. Thời gian tới, phòng sẽ đề nghị cơ sở hoàn tất hệ thống xử lý khí thải và phòng sẽ xuống kiểm tra, nghiệm thu. NGUYỄN HIỀN

Uống rượu say gây rối. Một bạn đọc phản ánh ở ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) có ông Lê Văn Son thường hay say xỉn, đêm khuya gây gổ với vợ con làm mất an ninh, trật tự trong xóm.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, Phó Trưởng Công an xã Gia Bình (huyện Trảng Bàng), cho biết do ông Son nhậu say, gây rối trật tự công cộng nên cách đây hơn nửa tháng công an xã đã đưa ông ra giáo dục công khai tại địa phương theo Nghị định 163 ngày 19-12-2003 của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn). KIM PHỤNG