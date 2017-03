Thông tin từ bạn đọc

Một lãnh đạo Công an phường 5 (quận 8) cho biết: Điểm buôn bán, hút chích ma túy trên chỉ mới phát sinh từ dịp tết Nguyên đán. Khi nhận được thông tin, lãnh đạo công an phường liền chỉ đạo lực lượng xuống phối hợp với tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, lập chốt chặn. Ngày 22-2, sau khi bắt được một người nghiện từ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) đem ma túy đến đây bán, công an phường đã giao đối tượng cho xã này xử lý. Hiện giờ, khu vực đã yên ổn trở lại. T.NHÂN

Địa bàn có nhiều tệ nạn xã hội. Một bạn đọc tên T. phản ánh ở phường 7, quận 6 (TP.HCM) có việc đá gà ở ngã ba Bà Lài - Lò Gốm; đánh bạc ở hẻm 1093 đường Lò Gốm.

Trung tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an phường 7 (quận 6), cho biết: Ngã ba trên là một điểm nóng về việc đá gà nhưng do giáp ranh với địa bàn phường 8 nên địa phương rất khó giải quyết dứt điểm. Công an phường 7 đã nhiều lần phối hợp với công an quận và Công an phường 8 xử lý vi phạm. Trong các lần tổ chức vây bắt, số tiền thu giữ không đủ 2 triệu đồng để khởi tố vụ án nên công an chỉ xử lý hành chính các đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng về việc đánh bài tại hẻm, phường đã xử phạt những hộ tổ chức đánh bài và họ cam kết không tái phạm. MINH QUÝ