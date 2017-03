Thông tin từ bạn đọc

Bà Lê Thị Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã An Nhơn (huyện Châu Thành), cho biết quán trên mở vào tháng 11-2010 nhưng không có giấy phép kinh doanh. Tháng 11-2010, công an xã đã xử phạt chủ quán 1,5 triệu đồng do không đăng ký tạm trú cho tiếp viên. Đến 1-2011, công an xã tiếp tục lập hồ sơ xử lý các đối tượng gây mất trật tự tại quán. Tuy nhiên, do các đối tượng này là người ở Vĩnh Long đến nên việc triệu tập gặp khó khăn. Công an xã đã buộc chủ quán đăng ký kinh doanh và cam kết không để xảy ra tình trạng nêu trên. HÙNG ANH

Nhiều cây mới trồng bị chết. “Gần đây, rất nhiều cây xanh mới trồng dọc theo tuyến đường song hành quốc lộ 22 đang bị héo dần và có một số cây đã chết khô. Sau tết, số cây bị chết tăng, nhiều đoạn có đến bốn năm cây cùng chết” - nhiều bạn đọc ở khu vực quận 12 và huyện Hóc Môn (TP.HCM) báo tin.

Nhiều cây bị chết khô đã được bứng lên. Ảnh: GN

Ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3, cho biết đường trên cùng dự án trồng cây xanh đang trong quá trình thi công nên khu chưa tổ chức nghiệm thu để quản lý. Về việc nhiều cây bị héo khô, khu sẽ nhắc nhở đơn vị thi công sớm có biện pháp giảm thiểu thiệt hại khi phải trồng lại. GIA NGHĨA

Hố ga không nắp. Bạn đọc tên L. (điện thoại số 098901…) phản ánh hố ga trên quốc lộ 1A (đoạn trước Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm Casumina, thuộc khu phố 3, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) không có nắp đậy (ảnh), dễ gây ra tai nạn cho người đi đường.

Khi đến nơi ghi nhận, PV được người dân sống ở đây cho biết việc này tồn tại nhiều ngày qua nhưng chưa được đơn vị chức năng khắc phục. LÊ THÀNH