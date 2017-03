Thông tin từ bạn đọc

Trung tá Lê Văn Lai, Trưởng Công an phường 15 (quận Tân Bình), cho biết trong năm qua công an phường này đã tổ chức chốt chặn, truy quét nhiều lần và đã xử lý hình sự hai trường hợp vi phạm liên quan. Do đây là địa bàn giáp ranh, các đối tượng lại đối phó bằng cách chỉ cầm băng đĩa không có nội dung ra chào hàng, còn băng đĩa có nội dung thì giấu ở nơi khác nên việc bắt quả tang gặp nhiều khó khăn. Sắp tới, phường 15 sẽ phối hợp với các phường bạn xử lý dứt điểm tình trạng này.

- Đường hư chưa được sửa chữa. Bạn đọc tên MD (điện thoại số 091333…) báo tin đường sá bị hư hỏng nặng từ cầu Tân Quới kéo dài dọc theo rạch Bà Giêng thuộc tổ 11, 12, 13 ấp Thành Quới (xã Thành Đông, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) mà chính quyền chưa sửa chữa. Nhiều nơi nước sông xâm thực gây bọng phía dưới lớp xi măng trải đường có thể làm người tham gia giao thông lọt xuống sông bất cứ lúc nào.

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Thành Đông, cho biết con đường trên đã có kế hoạch nâng cấp, mở rộng trong năm 2010. Song có một số hộ dân không đồng ý hiến đất mở đường nên chính quyền chưa thể thực hiện. Năm 2011, xã sẽ cố gắng con đường ra 2 m để xe hai bánh có thể lưu thông thuận tiện. Trong khi chờ đợi, vào mùa khô này xã sẽ cân đối nguồn thu từ việc thu thủy lợi phí để đắp vá chống sạt lở tạm thời.

G.NGHĨA - T.HIẾU