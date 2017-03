Thông tin từ bạn đọc

Khi giao trả hồ sơ thì phường có lưu lại một đơn xin việc, một sơ yếu lý lịch và yêu cầu ông đóng lệ phí 70.000 đồng. Ông không rõ mức thu này có đúng hay không.

Ông Lại Ngọc Tú, Chủ tịch UBND phường 11 (quận Bình Thạnh), cho biết phường đã thu lệ phí chứng thực chữ ký theo Quyết định số 82 ngày 26-10-2009 của UBND TP.HCM. Theo khoản 3 Điều 2 của quyết định này thì lệ phí chứng thực chữ ký là 10.000 đồng/trường hợp. Ông Phước yêu cầu chứng thực chữ ký chín tờ, phường lưu mỗi loại một tờ, còn lại bảy tờ thu 70.000 đồng. T.NHÂN

Đánh bài gây mất trật tự? “Khoảng bốn tháng trở lại đây, ngay cây xăng An Phú Ngọc và trong chợ Thảo Điền (thuộc phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM) thường xuyên có việc đánh bài gây mất trật tự của một số tiểu thương và xe ôm” - anh H. (điện thoại số 012626…) báo tin.

PV đã hai lần đến các địa điểm trên nhưng không thấy có việc tụ tập đánh bài. Trung tá Nguyễn Văn Dạn, Phó Trưởng Công an phường Thảo Điền, cho biết công an phường cũng đã nhiều lần nhận được thông tin qua điện thoại của một người đàn ông với nội dung tương tự như trên và lực lượng có đến kiểm tra nhưng không phát hiện gì. Theo Trung tá Dạn, hiện nay, cảnh sát khu vực và lực lượng phòng chống tội phạm của phường thường xuyên có mặt tại khu vực trên nên tình hình an ninh trật tự nơi đây rất đảm bảo. LÊ THÀNH