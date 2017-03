Thông tin từ bạn đọc

ở khu đất trống trước trụ sở UBND phường Tam Hiệp có nhiều người buôn bán đủ loại hàng hóa, làm ảnh hưởng đến việc ra vào nhà của các hộ dân gần đó.

Chợ tự phát trước UBND phường Tam Hiệp (Biên Hòa, Đồng Nai). Ảnh: TH

Bà Tiết Thị Loan, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa), cho biết chợ tự phát trên đã có từ lâu. Phường không thu tiền cho thuê chỗ mà chỉ thu thuế hoa chi hằng ngày. Sắp tới, phường sẽ chỉ đạo hợp tác xã quản lý chợ sắp xếp lại việc buôn bán để tránh gây cản trở lối đi của người dân. THÁI HIẾU

Một sòng bạc chưa bị phát hiện. Một bạn đọc báo tin tại phường 5, TP Tân An, Long An có một sòng bạc thường xuyên hoạt động. Ở sòng bạc này, mỗi ván bài là cả trăm triệu đồng. Có nhiều thành phần tham gia, đa số là các chủ tiệm, chủ cơ sở sản xuất lớn.

Ông Huỳnh Văn Quýt, Trưởng Công an phường 5 (TP Tân An), cho biết công an phường chưa phát hiện có sòng bạc đó trên địa bàn. Từ thông tin báo chí cung cấp, phường sẽ lưu ý, tăng cường kiểm tra. NGUYỄN HIỀN

Xác nhận đổi số CMND. “Trước tôi ở tỉnh Tây Ninh, cuối năm 2009 tôi chuyển hộ khẩu sang tỉnh Đồng Nai và đã được cấp lại CMND. Do số CMND mới khác số cũ nên tôi gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống vì những giấy tờ và tài khoản đều mang số CMND cũ” - bạn đọc tên Quốc phản ánh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Biên, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết trong trường hợp này, người dân có thể liên hệ với cơ quan công an nơi đã cấp CMND mới tại tỉnh Đồng Nai để xin giấy xác nhận đổi số CMND theo mẫu do Bộ Công an phát hành. Giấy này sẽ ghi nhận số CMND mới lẫn số CMND cũ của công dân. GIA NGHĨA