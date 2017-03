Thông tin từ bạn đọc

tại đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua BV Chợ Rẫy (phường 12, quận 5, TP.HCM) có nhiều taxi "dù", xe ôm đậu trước bệnh viện và lấn chiếm lòng, lề đường.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường 12, quận 5, khẳng định không có sự việc trên. Phường này có lập một lực lượng gồm thanh tra xây dựng, đội bảo vệ dân phố trực chốt 24/24 giờ trước BV Chợ Rẫy để giữ gìn an ninh, trật tự tại đây. Đối với các xe ôm, phường đã cấp số thứ tự và tổ chức cho các xe xếp hàng trật tự ở một bên cổng bệnh viện. KIỀU PHÚ

Mất bốn xe gắn máy. “Chỉ trong vòng 10 ngày mà người dân trong hẻm bị kẻ gian lấy cắp bốn xe gắn máy, trong đó có nhà hai lần bị lấy mất hai xe” - bạn đọc tên NĐ ở hẻm 687/60 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình (TP.HCM) báo tin.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Công an phường 10, quận Tân Bình, cho biết gần tết kẻ gian hay lợi dụng sự bất cẩn của người dân để trộm cắp tài sản. Do vậy, công an phường thường xuyên phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố đi tuần tra. Về việc hẻm trên bị mất cắp nhiều xe gắn máy, công an phường sẽ đặc biệt quan tâm để có biện pháp hạn chế. NHƯ NGHĨA

Không được trả lại tiền. Bạn đọc Nguyễn Hà Huỳnh Như (tổ 4, ấp Thành Trí, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) phản ánh bạn có tham gia thi tuyển và đã nhận tin báo trúng tuyển đi lao động ở Nhật từ Công ty Hiteco có trụ sở tại TP.HCM. Ngày 1-11-2010, bạn đã nộp cho công ty 15 triệu đồng chi phí đào tạo ngoại ngữ và làm thủ tục xuất cảnh. Sau đó, vì cha bệnh nặng nên bạn đã nghỉ học. Bạn đã yêu cầu công ty trả lại số tiền trên nhưng không được chấp thuận.

Ông Lã Xuân Giáp, cán bộ phụ trách đào tạo Công ty Hiteco, cho biết theo thỏa thuận, nếu người trúng tuyển tự ý bỏ ngang, không đi lao động ở nước ngoài thì sẽ bị mất số tiền đã đóng. Căn cứ vào đó, công ty không thể hoàn trả tiền cho chị Như. GIA NGHĨA