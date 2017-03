Thông tin từ bạn đọc

Nếu vé này trúng thưởng thì ông có được lãnh không?

Ông Hồ Văn Cho, Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, cho biết có thể có sai sót về kỹ thuật in ở vé số trên. Tuy nhiên, ngoài sáu số in lớn bên dưới thì phía trên vé cũng có một dãy số in nhỏ hơn và kèm theo là hàng chữ của dãy số đó trùng với dãy số bên dưới. Do vậy, nếu vé có bốn số do công ty phát hành trúng bất kỳ giải nào thì công ty vẫn trao thưởng bình thường. Để đỡ phải lo lắng, khách hàng không nên mua những vé như thế hoặc khi lỡ mua mà chưa đến giờ xổ số thì có thể đổi lại ở đại lý vé số hoặc công ty. KIM PHỤNG

Cơ sở chế tác đá xả bụi. Hai bạn đọc ở ấp Tân An, xã Tân Đông Hiệp và ấp Châu Thới, xã Bình An (huyện Dĩ An, Bình Dương) phản ánh các cơ sở chế tác đá nằm sát quốc lộ 1K gây ồn, xả bụi mù mịt.

Một cơ sở khai thác đá để vật liệu nằm tràn ra đường. Ảnh: NL

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Đông Hiệp, cho biết giữa năm 2009, xã đã phối hợp với đơn vị quản lý giao thông đường bộ 7 kiểm tra, lập biên bản xử phạt, yêu cầu một số cơ sở di dời ra khỏi khu dân cư. Sắp tới, xã sẽ phối hợp với Phòng TN&MT huyện bắt buộc các cơ sở kinh doanh, khai thác đá trên địa bàn lập bảng đánh giá tác động môi trường để dễ quản lý. NHẬT LỆ

Trộm cắp ở chợ Tân Thông Hội. Một bạn đọc điện thoại số 090831… phản ánh tình trạng mua bán ma túy, trộm cắp ở chợ Tân Thông Hội (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) diễn ra công khai, thường xuyên khiến người dân địa phương rất lo ngại.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cho biết trước đây lực lượng công an của huyện vẫn thường tuần tra ở địa điểm nói trên và không ghi nhận có việc mua bán ma túy, trộm cắp. Với thông tin do báo chí cung cấp, huyện sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và nếu phát hiện có vi phạm thì sẽ kiên quyết xử lý. LÊ THÀNH