Thông tin từ bạn đọc

Kể từ hôm nay, nếu sử dụng quá 150 kW/tháng sẽ bị tính giá 6.000 đồng/kW.

Ông Bùi Xuân Đạt, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Kiên Giang, cho biết Phú Quốc phải chạy máy phát điện nên không thể đáp ứng nhu cầu. Cơ quan này đang tiến hành sửa chữa lớn nhưng đơn vị trúng thầu thi công trễ tiến độ.

Giá điện mới được áp dụng theo Quyết định 21/2009 của Thủ tướng Chính phủ để từng bước thực hiện cơ chế giá thị trường đối với những khu vực phát điện độc lập, không đấu nối lưới điện quốc gia. Tuy giá trên cao gấp ba lần ở đất liền nhưng chỉ mới đạt khoảng 70% giá thành cho 1 kW điện. Dự án kéo đường điện ngầm dưới biển ra Phú Quốc cũng đang được triển khai. NV

Tụ tập gây mất an ninh. Bạn đọc PV.Thưởng, điện thoại số 094399… phản ánh ở ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM có nhiều thanh niên tụ tập đánh nhau. Cách đây mấy hôm đã có hai người chết và nhiều người bị thương. Nhiều vụ trộm cắp tài sản cũng hay xảy ra ở đây.

Ông Nguyễn Văn Quản, Trưởng Công an xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, xác nhận thông tin trên là đúng. Trong vụ đánh nhau ở ấp 1 vẫn chưa xác định được số người bị thương. Công an xã đã bắt 14 đối tượng liên quan và chuyển đến Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện giải quyết. Công an xã sẽ tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý tình trạng mất an ninh, trật tự trên địa bàn. KIỀU PHÚ

Chơi cá ngựa ăn tiền. Bạn đọc tên Thu, điện thoại số 012672… phản ánh tại hẻm số 99 đường số 14, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM có tổ chức chơi cá ngựa ăn tiền.

Ông Trần Văn Mười, Phó Trưởng Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, cho biết trước đây hẻm trên có một số phụ nữ chơi cá ngựa để giải trí. Khi được lực lượng bảo vệ dân phố nhắc nhở, họ đã nghỉ chơi. Vừa qua, công an khu vực có tiến hành kiểm tra và không phát hiện có việc chơi ăn tiền như người dân phản ánh.

ÁNH NGUYỆT