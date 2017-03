Thông tin từ bạn đọc

Việc lấn chiếm lòng đường này dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đoạn từ Bùi Huy Bích đến Nguyễn Chế Nghĩa.

Bà Bùi Thị Ngọc Hà, Chủ tịch UBND phường 13, quận 8, cho biết công an và bảo vệ dân phố hai phường 13, 12 vẫn thường xuyên phối hợp xử lý tình trạng mất an ninh, trật tự tại con đường trên. Với thông tin do bà con cung cấp, hai phường sẽ sớm giải quyết trong thời gian ngắn.

Buôn bán ở hẻm. Bạn đọc Thanh Thương điện thoại số 097445… phản ánh hẻm số 51 đường Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP.HCM đã bị nhiều hộ dân lấn chiếm để buôn bán. Bà con ra vào nhà khó khăn do vướng bàn ghế, xe cộ của khách hàng.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Chủ tịch UBND phường 3, quận 3, cho biết UBND phường đã chỉ đạo công an phường xử lý tình trạng lấn chiếm hẻm trên nhưng một số hộ vẫn tái phạm. Sắp tới, phường sẽ kiểm tra, giải quyết triệt để.

Nhiều bãi rác trên quốc lộ 22. Bạn đọc tên Thành phản ánh ở quốc lộ 22 (đoạn qua xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM) có nhiều bãi rác lớn (ảnh) do ai đó đổ trộm vào đêm. Các bãi rác này phải mất vài ngày mới được dọn dẹp nhưng hôm trước dọn xong thì hôm sau lại xuất hiện.

Ông Trương Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cho biết hằng đêm, xã vẫn tổ chức mai phục để xử phạt những trường hợp đổ rác bậy trên quốc lộ. Trung bình mỗi đêm lực lượng này xử lý khoảng năm, sáu trường hợp. Đồng thời, xã cũng vận động các hộ dân đóng tiền thu gom rác dân lập và tổ chức cắm các biển cấm để người dân dễ thực hiện.

