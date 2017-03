Thông tin từ bạn đọc

phản ánh tại một căn nhà ở đường Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM có nhiều máy đánh bạc điện tử ăn tiền hoạt động hơn một năm nay.

Ông Huỳnh Thanh Sâm, Phó Trưởng Công an phường Tân Quý, quận Tân Phú, cho biết cảnh sát khu vực có phối hợp với Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm phường kiểm tra đột xuất nhà trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện ở đây chứa 53 vỏ máy điện tử của khách hàng gửi để sửa chữa. Tại địa chỉ này hoàn toàn không có việc chơi đánh bạc ăn tiền bằng máy điện tử như người dân phản ánh.

KIỀU PHÚ

Bị giật dây chuyền trước điểm ca nhạc. Một số bạn đọc phản ánh kẻ gian đã trà trộn vào đám đông để giật dây chuyền của các khán giả trước cổng sân khấu ca nhạc 126 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận 3, TP.HCM.

Ông Hoàng Thanh Hải, Phó Trưởng Công an phường 7, quận 3, xác nhận có tình trạng mất trật tự tại địa điểm này vào những lúc kết thúc chương trình. Công an phường đã kết hợp với ban bảo vệ dân phố thường xuyên đóng chốt, tuần tra để giữ gìn an ninh. Về việc lợi dụng chen lấn để cướp giật tư trang, phường chưa ghi nhận được trường hợp nào. Tuy nhiên, với phản ánh trên của người dân, công an phường sẽ tăng cường kiểm tra để kịp thời xử lý.

NHƯ NGHĨA

Đèn tín hiệu giao thông bị che khuất. Bạn đọc tên Thành ở quận Gò Vấp (TP.HCM) phản ánh người chạy xe trên đường Nguyễn Oanh (hướng từ ngã sáu Gò Vấp về quốc lộ 1A Ngã tư ga) rất khó chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đặt tại góc phải ngã tư Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng. Lý do là đèn này đã bị che khuất.

Từ xa rất khó nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư này. Ảnh: TN

Theo ghi nhận của PV, nằm gần bên hệ thống đèn tín hiệu trên là một trụ đèn đường chiếu sáng mà trên đó có treo một biển tuyên truyền giao thông. Chính hai vật này đã làm nhiều người đi đường không quan sát được từ xa mà phải lái xe thật gần mới nhìn thấy đèn tín hiệu.

THÀNH NHÂN