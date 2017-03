Thông tin từ bạn đọc

Thay vì phải sắp xếp xe vi phạm sao cho không cản trở giao thông thì CSGT lại đứng ngay giữa đường lập biên bản vi phạm khiến các xe phải lấn trái qua làn đường ngược chiều gây mất an toàn giao thông” - ông Lê Kỳ An (phường 2, quận Tân Bình) phản ánh.

Thiếu tá Nguyễn Đình Dương, Đội trưởng Đội CSGT quận Tân Bình, cho biết: Tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất có nơi đậu xe taxi nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu. Thế là nhiều tài xế đã đậu tại đường Hồng Hà, Bạch Đằng để đón khách làm mất trật tự trên địa bàn. Khi bị CSGT kiểm tra, xử phạt, phần đông tài xế taxi không chấp hành và thường bỏ chạy. Vì vậy, CSGT phải chốt chặn trên đường bắt những tài xế nào bỏ chạy. Khi chốt chặn, CSGT có chừa một khoảng đường để các xe khác lưu thông. VÕ HÀ

Ghi số đề ở hẻm. Bạn đọc tên Hoa, số điện thoại 098923…, phản ánh tại căn nhà số 229/16/4 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú (TP.HCM) có việc ghi số đề nhưng chính quyền không xử lý gây mất an ninh trật tự trong khu phố.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Trưởng Công an phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ người dân, công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực tiến hành xác minh. Kết quả ghi nhận gia đình này có ghi số đề cho những người trong xóm để hưởng hoa hồng nhưng quy mô nhỏ lẻ. Công an phường đã mời đối tượng lên lập hồ sơ giáo dục, răn đe và yêu cầu làm cam kết không tái phạm. Thời gian tới công an phường sẽ tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện có vi phạm thì sẽ xử lý. TRẦN MINH